Teófilo Gutiérrez y su adiós al Junior; "que me recuerden como ese loco bonito"

Teófilo Gutiérrez vivió una noche especial, de esas que quedan guardadas para siempre en la memoria de los hinchas de Junior de Barranquilla. Con un gol y una actuación cargada de emociones, el experimentado delantero tuvo una jornada soñada, en la que no solamente celebró un nuevo logro con el equipo de sus amores, sino que también dejó varios mensajes que sonaron a despedida. A sus 41 años, el atacante hizo un repaso de su trayectoria, recordó a las personas que marcaron su carrera y explicó lo que significa vestir la camiseta rojiblanca.

En medio de la emoción, 'Teo' dedicó unas palabras especiales a su abuela, recordó su regreso al club en 2017 y habló del legado que espera dejarles a los jugadores más jóvenes. También se refirió a las dificultades que atravesó el equipo durante el semestre, al bicampeonato conseguido y a su relación con Luis Díaz, a quien aconsejó durante sus primeros pasos en el fútbol profesional. Estas fueron las declaraciones del delantero.

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Acá las declaraciones de Teófilo Gutiérrez:

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*Su noche de despedida

"Una noche mágica, soñada, con un gol. Bendito Dios, se lo había pedido. Se lo dedico a mi abuela, que está en el cielo y que fue la más importante para que yo volviera en 2017. Me dijo que si moría, volviera al Junior. Volví y lo demás es historia. Gracias a los profesores, a los jugadores, compañeros y entrenadores. Me llevo un gran recuerdo y aprendizaje. Más allá de que digan que los barranquilleros son flojos, es mentira. Acá nacen grandes estrellas y personas. Somos así, folclóricos".



Teófilo Gutiérrez despedida del Junior Colprensa

*¿Imaginaba jugar hasta los 41 años?

"Nunca pensé jugar hasta los 41 años, pero tuve una base que es la picardía, el amor propio, la voluntad y las ganas y deseos de hacer las cosas bien. Mostrarles el camino a mis hijos y a los más jóvenes. Esta camiseta te enseña a ganar, desde los dueños. Hemos ganado este bicampeonato, la gente está insatisfecha, es normal. El Real Madrid no ha ganado en 2025/26 y Junior ganó dos. Tenemos acostumbrada a la gente, pero nos dejamos ese legado de dejar todo por esta camiseta"

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*¿Qué balance hace de su paso por Junior?

Un placer, di todo por esta camiseta. Se me fue el internacional que quería, con muchas trabas y dificultades, pero el equipo siempre mostró jerarquía. Competimos con dos: el periodismo colombiano y los rivales, pero esto es Junior. Tiene el mejor estadio, la mejor hinchada y los mejores jugadores. Lo que pagan los jefes no lo paga ningún otro equipo en Colombia.

*¿Cómo le gustaría que lo recordaran los hinchas de Junior?

"Que me recuerden como ese loco bonito que hace respetar la camiseta. Puede ser grande o pequeño, somos nosotros mismos si nos lo proponemos. Creo que este semestre era de transición por el terremoto. Nos aplazaron muchos partidos, no supimos mejorar en la parte defensiva y arriba cometimos todos muchos errores, incluido yo. Pero nos quedamos con el recuerdo de quedar bicampeones, con que la gente lo disfrutó, los niños aman esta camiseta y los viejos se van con el recuerdo. Como dice la canción de Mr. Black: unos vienen y otros van. Entonces hay que hacerles entender a los más jóvenes que Junior es amor".

Teófilo Gutiérrez despedida del Junior Colprensa

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*Mensaje a los hinchas de Junior

"Que sigan amando los colores. Tendrán un gran hincha, los apoyaré desde mi casa. Tendré una pantalla grande porque no me gusta venir a los estadios, porque siento que no veo bien los partidos. Dirigiré desde la casa, con mis amigos, un asado. Ahora sí los puedo invitar, me gusta hacer para los amigos y la familia. Me gustaría que me recordaran como el loco, el 'soy tan feliz', el que siempre regañó a los compañeros.

*Anécdota con Luis Díaz y sus regaños

"Aunque muchos me odien, en el buen sentido de la palabra, porque siempre los jodía para que ganaran, para que se hicieran más fuertes, y lo conseguí. Ahí está Luis Díaz. Siempre lo regañaba, lo aconsejaba. El jefe mayor me dijo: '¿Qué hacemos con Luis Díaz?'. Yo le dije que era la joya. Costó 80 millones, y que sean muchos más, con picardía, con coraje y amor propio".

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*El regalo de Wilmar Roldán

"Me llevo el pito del árbitro bueno. Él con Óscar Julián son de los más grandes. La gente me espera. Muchas gracias, los espero donde sea acá en Barranquilla".