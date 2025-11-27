Figura de la Selección Colombia Sub-17 está cerca de fichar por un grande del fútbol inglés

Una promesa de nuestro país alista maletas para llegar a la élite del fútbol en Europa, donde en la actualidad militan figuras como Luis Díaz, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Juan Camilo 'Cucho' Hernández; sólo por mencionar algunos. Dicho futbolista llegará al Manchester United.

Según la información divulgada por el reconocido periodista Fabrizio Romano, los 'diablos rojos' están completando el traspaso de Cristian Orozco, quien milita en Fortaleza CEIF y hace poco hizo parte de la Selección Colombia Sub-17 que disputó el Mundial de la categoría en Catar 2025, siendo el capitán.

Su gran nivel con los 'amix' y en la cita orbital en tierras cataríes llamó la atención del conjunto inglés para poner 'manos a la obra' en su posible incorporación.

"Exclusivo: El próximo fichaje del Manchester United, Cristian Orozco, estará en Reino Unido en los próximos días para completar su traspaso. #MUFC pagará un millón de dólares a Fortaleza por un mediocampista de 17 años", informó Romano en su perfil social de 'X'.



Hay que indicar que este fichaje se veía tejiendo meses atrás, ya que según reportan en los medios internacionales, desde el United estaban esperando que cumpliera la mayoría de edad.

¿Quién es Cristian Orozco?

Nació el 13 de julio del 2008 en Valledupar y comenzó su formación en clubes locales. En la actualidad, Orozco milita en Fortaleza CEIF y es considerado una de las promesas del fútbol colombiano.

Cristian Orozco llevó la cinta de capitán del seleccionado colombiano Sub-17 en Catar 2025, certamen en que la 'tricolor' llegó hasta los dieciseisavos de final, siendo superado 2-0 por Francia.

Estuvo presente en los cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial Sub-17: 1-1 contra Alemania, 0-0 ante El Salvador y el triunfo 2-0 sobre Corea del Norte; acumulando un total de 360 minutos y recibió una tarjeta amarilla.