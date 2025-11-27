Síguenos en:
José Mourinho 'sufre' por culpa de Richard Ríos, antes de nueva fecha en la Liga de Portugal

José Mourinho 'sufre' por culpa de Richard Ríos, antes de nueva fecha en la Liga de Portugal

Este sábado, Benfica visita al Nacional en la jornada doce de la Liga lusitana; no obstante, en la previa del juego, Richard Ríos presentó novedades. ¡Acá los detalles!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 27 de nov, 2025
Richard Ríos, en la derrota frente a Qarabag, por Champions League
Richard Ríos, en la derrota frente a Qarabag, por Champions League
Foto: AFP

