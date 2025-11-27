José Mourinho 'sufre' por culpa de Richard Ríos, antes de nueva fecha en la Liga de Portugal

En Benfica dejaron atrás el importante triunfo 0-2 sobre Ajax en la Europa League y ahora enfocarán todos sus esfuerzos en la Liga de Portugal, competición en la que visitarán al Nacional. Las 'águilas' buscarán no perderle la pista al Porto y Sporting Lisboa; pero para el duelo del sábado, no contarán con una ficha importante: Richard Ríos.

El volante antioqueño ha sido trascendental en los últimos encuentros de los 'encarnados', e incluso, marcó su primer gol en Europa en la Copa Lusitana ante el Atlético CP; dejando atrás las críticas por parte de algunos sectores en la prensa e hinchas del rojo de Lisboa.

¿Por qué Benfica no podrá contar con Richard Ríos vs. Nacional?

Richard Ríos celebra su primer gol con Benfica - Foto: Benfica Oficial

El centrocampista 'cafetero' no podrá estar disponible por José Mourinho debido a que acumula suspensión por tarjetas amarillas. Ríos Montoya llegó a cinco cartulinas y por esa razón no viajará con el equipo a Madeira. Ahora, el DT del Benfica deberá mirar el reemplazo del exPalmeiras.



"La plantilla del Benfica regresó al Benfica Campus esta mañana del jueves para comenzar los preparativos para su partido contra el Nacional. El equipo regresó ayer (miércoles) de Ámsterdam y tuvo el resto del día libre. Una de las principales tareas de Mourinho será elegir un sustituto para Richard Ríos, quien cumple un partido de suspensión tras recibir su quinta tarjeta amarilla contra Casa Pia. Por otro lado, Otamendi regresará a la liga tras cumplir su sanción", se leyó en el diario 'A Bola'.

"Siempre tiene impacto en el equipo, incluso cuando no hace las cosas que la gente espera que haga. Ríos, para mí, desde que llegué, es un jugador muy importante", había dicho Mourinho luego del primer gol del jugador de la Selección Colombia con Benfica.



Los números de Richard Ríos con Benfica en Liga

Acumula once partidos jugados, sin asistencias ni goles. En todos estos compromisos ha salido como titular.



¿Cómo va el Benfica en la Liga de Portugal?

Las 'águilas' son terceros en la tabla general con 25 puntos, luego de once jornadas disputadas. Porto lidera la clasificación general con 31 enteros, seguido del Sporting Lisboa, que tiene en sus filas a Luis Javier Suárez, con 28 unidades.



¿A qué hora es Nacional vs. Benfica por la Liga lusitana?

Será este sábado 29 de noviembre a la 1:00 de la tarde, en horario de Colombia.