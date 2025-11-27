'Cucho' Hernández y Nelson Deossa se lamentan por infortunadas lesiones de dos compañeros en Betis

El capitán del Real Betis, Isco Alarcón, que se retiró lesionado en el minuto 9 del partido de la Europa League contra el Utrecht neerlandés, sufre una "fuerte contusión y una herida a la altura de la tibia" derecha, mientras que su compañero marroquí Sofyan Amrabat, con quien chocó en una acción desafortunada, tiene un golpe fuerte en la misma zona.

Fuentes del Betis informaron en la noche de este miércoles del alcance, de carácter provisional, de las dolencias de ambos jugadores tras "una primera valoración" de los servicios médicos del club andaluz y precisaron que este viernes se le harán distintas pruebas tanto a Isco como a Amrabat, este último sustituido sólo 5 minutos después que el malagueño.

Por ese lance fortuito entre ambos, el mediapunta de Arroyo de la Miel, que ya jugó media hora el domingo ante el Girona y salió como titular por primera vez tras su grave lesión en el peroné izquierdo sufrida hace casi cuatro meses, y el centrocampista marroquí tuvieron que abandonar el campo del Estadio La Cartuja antes del primer cuarto de hora del partido.

Ambos se lesionaron en este duelo contra el Utrecht, correspondiente a la quinta jornada de la Europa League, después de un encontronazo en una acción en la que Amrabat intentó tirar a puerta al borde del área.



Esa acción desgraciada entre los dos futbolistas, que fueron sustituidos por el colombiano Nelson Deossa y Pablo Fornals en los minutos 9 y 14, respectivamente, se produjo a los dos minutos del partido frente al Utrecht, cuando Amrabat se dispuso a chutar con fuerza a la portería visitante, sin darse cuenta de que Isco iba a controlar el balón.

El internacional marroquí impactó con su pie derecho en la pierna diestra de Isco, a quien, a partir de ahí, se le vio cojeando hasta que en el minuto 5 se tumbó en el césped para ser asistido en la banda. Volvió al campo con un vendaje en la parte inferior de la pierna derecha para intentar seguir, pero poco después pidió el cambio.

El malagueño se retiró a los vestuarios cojeando y ayudado por auxiliares del equipo verdiblanco, mientras que cinco minutos más tarde, en el 14, Amrabat, el otro protagonista involuntario de esa acción, fue sustituido por Fornals por el daño sufrido en esa jugada en la que pateó involuntariamente a su compañero.

Ambos serán valorados para ver si pueden jugar el derbi del domingo contra el Sevilla en LaLiga, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque, en principio, la duda se acrecienta en el caso de Isco porque se retiró del campo con mayores signos de dolor, con la bota quitada y cojeando, mientras que Amrabat lo hizo por su propio pie.