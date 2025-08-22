Luis Díaz se fue de 'combo' completo con el Bayern Múnich; vea su asistencia contra Leipzig

Este viernes 22 de agosto, el Bayern Múnich recibió al RB Leipzig, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Bundesliga, con Luis Díaz como principal protagonista.

Y es que, pese a su anotación en la primera mitad con los 'bávaros', el guajiro no se conformó y en el complemento volvió a figurar en campo contrario.

Poniendo un pase que dejó a Harry Kane de frente al arco, Luis Díaz asistió al inglés para el 4-0 del compromiso, a los 63 minutos de partido.

VEA AQUÍ la asistencia de Luis Díaz, con Bayern Múnich:

