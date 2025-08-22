Actualizado: agosto 22, 2025 03:15 p. m.
Gol Caracol Colombianos en el exterior Luis Díaz se fue de 'combo' completo con el Bayern Múnich; vea su asistencia contra Leipzig
Este viernes 22 de agosto, el Bayern Múnich recibió al RB Leipzig, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Bundesliga, con Luis Díaz como principal protagonista.
Y es que, pese a su anotación en la primera mitad con los 'bávaros', el guajiro no se conformó y en el complemento volvió a figurar en campo contrario.
Poniendo un pase que dejó a Harry Kane de frente al arco, Luis Díaz asistió al inglés para el 4-0 del compromiso, a los 63 minutos de partido.
🤩 LA ASISTENCIA DE LUIS DÍAZ A HARRY KANE— Cuid Sports (@cuidsports) August 22, 2025
pic.twitter.com/2OeKXTRpc0