Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se fue de 'combo' completo con el Bayern Múnich; vea su asistencia contra Leipzig

Luis Díaz se fue de 'combo' completo con el Bayern Múnich; vea su asistencia contra Leipzig

Este viernes, el guajiro fue protagonista en cancha con el cuadro 'bávaro', anotando un auténtico golazo y, como la 'cereza del pastel', poniendo una asistencia a Kane.

Luis Díaz en duelo contra el RB Leipzig, por Bundesliga.
Luis Díaz en duelo contra el RB Leipzig, por Bundesliga.
Foto: AFP.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 22, 2025 03:15 p. m.