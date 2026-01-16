Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Últimas pistas del futuro de Marino Hinestroza y la novela con Boca; "fue sin intermediarios"

Últimas pistas del futuro de Marino Hinestroza y la novela con Boca; "fue sin intermediarios"

El extremo vallecaucano ha sido protagonista por su próximo destino deportivo, y en las últimas horas, se conocieron importantes detalles. ¡Acá lo que pasa con Marino Hinestroza!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza será jugador de Boca Juniors.
Marino Hinestroza será jugador de Boca Juniors.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad