Últimas pistas del futuro de Marino Hinestroza y la novela con Boca; "fue sin intermediarios"

Marino Hinestroza ha sido uno de los jugadores colombianos protagonistas en el mercado de pases. Después de varios días de especulaciones, de negociaciones y algunos inconvenientes, finalmente, su destino deportivo estará en Boca Juniors para este 2026. El habilidoso jugador caleño viajará en las próximas hacia territorio argentino.

Así fue como Javier Hernández Bonnet precisó este viernes en el programa 'Jugada Maestra' de la plataforma 'Ditu', que el negocio entre Atlético Nacional y el 'azul y oro' por el extremo se cerró con éxito.

"Hoy (viernes) viaja Marino a Argentina, es decir, ya todo está resuelto, ese negocio está totalmente cerrado. Se logró un acuerdo para que el jugador pueda reclamar su 8%. Me imagino que Boca se convierte en el garante, porque si Nacional lo liberó, eso quiere decir que la pelota estaba jugando en la cancha de Boca".

Marino Hinestroza alista viaje para unirse a Boca Juniors. Foto: Atl. Nacional.

Esa misma información la amplió más tarde, pero en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'. "Esto quiere decir que todo arreglado, que las diferencias se superaron. Como hemos dicho, esto estaba cerrado, la inversión de Boca es cercana a los 6 millones de dólares, en este negocio no hubo intermediarios. A los intermediarios no les abrieron la puerta ni en Boca Juniors, ni en Nacional".



Lo que podría aportar Marino Hinestroza en Boca Juniors

Por su parte, el 'profe' Nelson Gallego, habló en 'Jugada Maestra' de las cualidades y el fútbol que podría aportar Marino en un club como Boca Juniors.



"Ese muchacho en Boca Juniors puede ser un jugador muy interesante, tiene muy buenas condiciones, que las desperdició en el último tiempo, pero que en un tiempo puede ser mirado para la Selección Colombia", sostuvo Gallego.

Mientras que Norberto Peluffo indicó en el mismo programa que "estando Paredes en Boca, a Marino le puede ser muy útil".

Por su parte, desde el sur del continente, en el diario 'Olé' precisaron que "el 'xeneize' resolvió la última diferencia contractual" y que "Marino Hinestroza está a sólo una firma de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors". Complementando que "desde el club de la ribera le pidieron a Atlético Nacional pueda viajar a la Argentina entre viernes y sábado para así sumarse al plantel lo antes posible".

Así las cosas, sólo queda esperar que Marino llegue a territorio del mate y tango para firmar el vínculo contractual que lo unirá con su nuevo equipo: Boca Juniors, escuadra que luchará por los trofeos del torneo local, pero también le apostarán a la Copa Libertadores 2026.