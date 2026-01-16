"Jugar con Falcao García es un sueño cumplido; queremos que sea campeón en Millonarios"

Falcao García regresó a Millonarios con el objetivo de hacer historia y escribir su nombre en las páginas doradas de la institución. Después de dos intentos fallidos, en los que no alcanzó a llegar a las finales de Liga, pese a estar cerca de lograrlo, quiere volver a intentarlo para gritar 'campeón'. De ello son conscientes en la interna del equipo y dos compañeros del 'Tigre' se pronunciaron al respecto.

Eso sí, en charla con los medios, también hicieron un balance de los partidos preparatorios contra River Plate (derrota 0-1) y frente a Boca Juniors (empate 0-0). Recordemos que el equipo 'embajador' debuta en la Liga BetPlay I-2026, este sábado 17 de enero, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), visitando a Atlético Bucaramanga, en el estadio Departamental Américo Montanini.

El primero en hablar fue Guillermo de Amores, afirmando que "esos compromisos sirvieron para agarrar ritmo de competencia. Se hicieron buenas presentaciones. Quedé contento por el rendimiento individual, ya que se demuestra que estoy a la altura y, ahora, prepararnos para el inicio de temporada. Con Diego Novoa llevamos una pelea sana y le estamos complicando la vida al profesor".

Falcao García, delantero colombiano, en un entrenamiento de Millonarios en el 2026 Twitter de Millonarios

Por último, dedicó unas palabras al delantero samario. "Es un orgullo estar con jugadores como Falcao García, por su carrera, lo que lograron, y disfrutar el día a día con futbolistas de esa clase y categoría es un privilegio", sentenció. Pero no fue el único que se refirió al hecho tener al 'Tigre' como su compañero de equipo, pues Mateo García no ocultó su alegría de tenerlo como compañero.



"Es una felicidad enorme, un orgullo, un sueño y se siente de todo. Hay un compromiso extra y responsabilidad con él y nosotros, de ser campeón y levantar el título", dijo el volante, que llegó como refuerzo. "Feliz por el debut. Nos medimos contra dos grandes rivales y las cosas positivas son varias. Nos midieron el aceite y nos ayuda a corregir lo que hace falta para el inicio de la Liga", puntualizó.