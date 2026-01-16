Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Jugar con Falcao García es un sueño cumplido; queremos que sea campeón en Millonarios"

"Jugar con Falcao García es un sueño cumplido; queremos que sea campeón en Millonarios"

Después de los partidos de pretemporada contra River Plate y Boca Juniors, dos jugadores del 'embajador' mostraron su felicidad por compartir con Falcao García.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
Falcao García, delantero colombiano, en un entrenamiento de Millonarios durante 2026
Falcao García, delantero colombiano, en un entrenamiento de Millonarios durante 2026
Twitter de Millonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad