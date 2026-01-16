Elogios para Juan David Cabal desde Juventus: "Ha recuperado su mejor nivel, está más concentrado"

Juventus, que tiene en sus filas al colombiano Juan David Cabal, enfrentará este sábado 17 de enero un nuevo reto en la Serie A 2025/2026 visitando el campo de juego del Arena Cerdeña para enfrentar al Cagliari, en partido válido por la jornada 21.

Pero antes de que ruede el balón en dicho escenario deportivo italiano, a Luciano Spalletti, entrenador de la 'vecchia signora', le preguntaron en la rueda de prensa previa por Cabal Murillo. El timonel ha valorado las cualidades del 'cafetero' de 25 años, desde que asumió su lugar en el 'grande' de Turín. Espera sacarle lo mejor de su nivel futbolístico.

Juan Cabal, autor de un gol con Juventus frente a Bolonia Foto: X/@juventusfcen

"Cabal ha recuperado su mejor nivel, ya ha demostrado su físico, su ritmo y su capacidad para correr, y ahora está más concentrado y atento en demostrar que es un gran jugador”, expresó Spalletti en su intervención con los medios de comunicación.

¿Cómo le ha ido a Juan David Cabal en esta temporada con la Juventus?

Recordemos que el oriundo de la ciudad de Cali ha superado graves lesiones que lo tuvieron alejado por varios meses de los terrenos de juego, pero cuando volvió a aparecer, logró marcar goles decisivos para su escuadra, lo que le permitió ser reconocido como el jugador de la cancha, el 'MVP'.



En lo que va de esta campaña, el exAtlético Nacional ha jugado 12 partidos y ha logrado convertir dos goles, acumulando un total de 283 minutos en todas las competiciones.



Otras declaraciones de Luciano Spalletti:

- El rival de la contienda: Cagliari

"Nos centramos en un partido a la vez, estudiando cada uno con profundidad, pero sin llenar demasiado la cabeza de los jugadores. Ahora mismo, el único partido en el que pensamos es el de visita al Cagliari. Claro que hay planes más allá del partido de este fin de semana, pero solo pensamos en lo que viene después".

- La actualidad de Locatelli

"Los números de (Manuel) Locatelli hablan por sí solos. Solo Luka Modric ha dado más pases clave que él esta temporada. Las estadísticas son útiles hasta cierto punto, pero dan una idea. Es un jugador perfecto para aportar equilibrio".



¿A qué hora es Cagliari vs. Juventus por la Serie A y dónde verlo por TV?

Este compromiso de la jornada 21 está pactado a iniciar a las 2:45 de la tarde, en horario de Colombia, en la cancha del Cagliari, equipo en donde juega otro cafetero', Yerry Mina. Se podrá ver EN VIVO por la plataforma 'streaming' de Disney+ Premium.