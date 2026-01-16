Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Elogios para Juan David Cabal desde Juventus: "Ha recuperado su mejor nivel, está más concentrado"

Elogios para Juan David Cabal desde Juventus: "Ha recuperado su mejor nivel, está más concentrado"

En la previa del juego contra Cagliari por la fecha 21 de la Serie A, desde la Juventus dedicaron gratas palabras hacia Juan David Cabal quien vive un buen presente en el club.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
Juan David Cabal marcó el gol del triunfo de la Juventus sobre Bolonia en la Serie A.
https://x.com/SC_ESPN/status/2000312281461063980
X de @juventusfc

Publicidad

Publicidad

Publicidad