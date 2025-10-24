Vea el gol de Ronaldiño HOY, en el Pereira vs. Águilas Doradas, por Liga BetPlay

Este viernes 24 de octubre, Deportivo Pereira enfrentó a Águilas Doradas con una nómina conformada por jugadores Sub-20, en el duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga BetPlay.

No obstante, uno de los que más figuró fue Ronaldiño, quien anotó de pena máxima y puso su nombre en las principales portadas de los medios colombianos.

A los 16 minutos de partido, el joven futbolista tomó la pelota y, con sangre fría, convirtió el primer gol del compromiso.



Vea el gol de Ronalñdiño en Liga BetPlay: