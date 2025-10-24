Vea el gol de Ronaldiño HOY, en el Pereira vs. Águilas Doradas, por Liga BetPlay

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este viernes 24 de octubre, Deportivo Pereira enfrentó a Águilas Doradas con una nómina conformada por jugadores Sub-20, en el duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga BetPlay.
No obstante, uno de los que más figuró fue Ronaldiño, quien anotó de pena máxima y puso su nombre en las principales portadas de los medios colombianos.
A los 16 minutos de partido, el joven futbolista tomó la pelota y, con sangre fría, convirtió el primer gol del compromiso.
Poesía en cancha... Ronaldiño (sí, con Ñ) Mosquera, nacido en el 2008, anotó el penal que cometió el portero Wuilker Faríñez (con pasado en Europa y Selección Venezuela).— MigueRuiZ (@MigueRuiZ) October 25, 2025
Fue el 1-0 el equipo juvenil del @DeporPereiraFC (juegan por deudas con los profesionales) a @AguilasDoradas pic.twitter.com/q4eJjq0eMK