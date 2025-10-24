Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el gol de Ronaldiño HOY, en el Pereira vs. Águilas Doradas, por Liga BetPlay

Vea el gol de Ronaldiño HOY, en el Pereira vs. Águilas Doradas, por Liga BetPlay

El joven futbolista de la Sub-20 del cuadro 'matecaña' sorprendió a todos con una anotación, que dejó 'frío' al cuadro antioqueño en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2025
Ronaldiño festejando anotación con Pereira, en la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

