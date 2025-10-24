Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Fútbol Colombiano  / "Pereira no se presentará al partido con Águilas porque no se efectuaron los pagos"

"Pereira no se presentará al partido con Águilas porque no se efectuaron los pagos"

Hace pocos minutos, la Acolfutpro emitió un comunicado de prensa en el que se dieron detalles de la decisión de los jugadores de Pereira.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2025
Deportivo Pereira suma 25 puntos en la Liga Betplay I-2025.
Deportivo Pereira suma 25 puntos en la Liga Betplay I-2025.
Colprensa

