"Pereira no se presentará al partido con Águilas porque no se efectuaron los pagos"

Después de una tensa espera, hace instantes se confirmó que los jugadores profesionales del Pereira no saltarán a la cancha para enfrentar a Águilas, en el marco de la fecha 17 de la Liga Betplay del fútbol colombiano.

Así fue confirmado por la Acolfutpro, en un comunicado de prensa. Todo por las deudas del club.

El lío que se presentó en el seno del conjunto risaraldense se ventiló a los medios por parte de los futbolistas, que dijeron que las deudas iban entre dos, seis y ocho meses en algunas acreencias.

Ahora basta esperar qué decisión tomarán los directivos ante tal noticia de última hora y también hay expectativa por alguna posición al respecto de parte de la Dimayor.



COMUNICADO URGENTE DE LOS FUTBOLISTAS DEL @DeporPereiraFC



El plantel profesional del Club Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a la opinión pública que, una vez otorgados los plazos necesarios para que el club se pusiera al día con los pagos de las obligaciones laborales… pic.twitter.com/DRMcSeMyns — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) October 24, 2025

¿Qué dijo el comunicado de ACOLFUTPRO?

"El plantel profesional del Club Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a la opinión pública que, una vez otorgados los plazos necesarios para que el club se pusiera al día con los pagos de las obligaciones laborales adeudadas, y al no haberse efectuado dichos pagos, hemos tomado la determinación de no presentarnos al partido programado para el día de hoy, 24 de octubre, frente al Club Águilas Doradas".

"El plantel ha cumplido cabalmente con sus obligaciones laborales y se ha presentado de manera responsable a las citaciones realizadas por el cuerpo técnico, en espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el club con respecto al pago de las obligaciones pendientes a la fecha".

"Esta decisión se mantendrá hasta tanto dichas obligaciones sean canceladas en su totalidad".



¿Cómo va Deportivo Pereira en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025?

Con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y seis derrotas, los dirigidos por Rafael Dudamel marchan en el puesto 14. Además, su diferencia de gol es de -2, luego de haber marcado 17 tantos y recibido 19.

Hasta el momento, el octavo es Alianza, con 23 unidades, por lo que estaban lejos de puestos de cuadrangulares.

