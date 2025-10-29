Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el golazo de chilena de Hugo Rodallega en Junior vs. Santa Fe, en Liga BetPlay II-2025

Vea el golazo de chilena de Hugo Rodallega en Junior vs. Santa Fe, en Liga BetPlay II-2025

En el partido contra Junior, Hugo Rodallega se fajó con una gran anotación que le dio un respiro a Independiente Santa Fe. ¡Acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, celebra un gol en la Liga BetPlay I-2025
Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, celebra un gol en la Liga BetPlay I-2025
Archivo de Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad