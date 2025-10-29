Vea el golazo de chilena de Hugo Rodallega en Junior vs. Santa Fe, en Liga BetPlay II-2025

Este miércoles, en el estadio Metropolitano, Independiente Santa Fe jugó contra Junior y tuvo como figura a Hugo Rodallega, quien anotó un golazo en la segunda parte.

A los 73 minutos, el 'León' cobró un tiro de esquina, un defensa del 'tiburón' rechazó por los aires y Rodallega se fajó con una chilena y mandó la pelota al fondo de la red.



Vea el gol de Hugo Rodallega en Junior vs. Santa Fe, en Liga BetPlay