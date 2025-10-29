Síguenos en::
Richard Ríos, clave en la clasificación del Benfica a la semifinal de la Copa de Portugal

Richard Ríos, clave en la clasificación del Benfica a la semifinal de la Copa de Portugal

El jugador de la Selección Colombia aportó una gran asistencia en la victoria 3-0 del Benfica sobre el Tondela, por los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Por: EFE
Actualizado: 29 de oct, 2025
Benfica con Richard Ríos se clasificó a la semifinal de la Copa de Portugal
Benfica con Richard Ríos se clasificó a la semifinal de la Copa de Portugal
AFP

