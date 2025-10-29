Richard Ríos, clave en la clasificación del Benfica a la semifinal de la Copa de Portugal

Un penalti transformado por el argentino Nicolás Otamendi al borde del descanso y un gol en el tramo final del belga Dodi Lukebakio, redondeado por el tanto en el añadido de Vangelis Pavlidis, dieron el triunfo ante el Tondela al Benfica (3-0) que selló su clasificación para las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal.

No tuvo fácil el plantel de Jose Mourinho batir la portería defendida por el español Lucas Cañizares, hijo del exportero del Valencia y Real Madrid, Santi Cañizares, que mantuvo a su equipo durante muchos minutos.

De hecho, el Benfica solo pudo batir la meta del Tondela gracias a un penalti provocado por una mano dentro del área de Afonso Rodrigues. Lo transformó Otamendi que puso por delante al vigente campeón del torneo al borde del intermedio.

Después no encontró la manera el conjunto de Mourinho de cerrar el triunfo y su clasificación estuvo en el aire hasta el minuto 83, cuando sentenció el triunfo. Fue con un gol de Lukebakio tras recibir un pase del colombiano Richard Rios que salió en la segunda parte. En el 95, con todo cerrado, Vangelis Pavlidis aprovechó un pase de Leandro Barreiro para batir por tercera vez a Cañizares.

El Benfica cerró el triunfo y se unió al Braga, que previamente goleó al Santa Clara (5-0) de la mano del español Pau Victor y al Sporting, que el martes se deshizo con facilidad del Alverca.

El otro lugar en semifinales saldrá del duelo entre el Oporto y el Vitoria Guimaraes que se disputará el 4 de diciembre.