Vea el golazo de Ricardo Márquez, en el Unión Magdalena vs. Junior, por Liga

Este sábado 6 de septiembre, Unión Magdalena venció por 3-1 al Junior de Barranquilla, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, por el duelo correspondiente a la décima jornada.

No obstante, de los tres tantos, el que más hizo emocionar a toda la hinchada del 'ciclón' fue la de Ricardo Márquez, quien, a los 82 minutos se encargó de cobrar un tiro libre en las cercanías del área 'tiburona', después de que el arquero Mauro Silveira saliera expulsado del juego.

Pues, con ese cobro, el 'Caballo' inauguró a Jefferson Martínez, recién ingreso; anotándole un auténtico golazo.



Vea el golazo de Ricardo Márquez, frente al Junior por Liga: