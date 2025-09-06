Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el golazo de Ricardo Márquez, en el Unión Magdalena vs. Junior, por Liga

Vea el golazo de Ricardo Márquez, en el Unión Magdalena vs. Junior, por Liga

El 'Caballo' Márquez anotó una auténtica 'joya', este sábado, en el clásico de la costa, frente al Junior de Barranquilla. El goleador anotó de tiro libre.

Ricardo Márquez, delantero del Unión Magdalena.
Ricardo Márquez, delantero del Unión Magdalena.
Foto: Colprensa.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 09:13 p. m.