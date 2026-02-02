Vea la opción de gol que tuvo Falcao García en Millonarios vs. Medellín; no le alcanzó

Este lunes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios e Independiente Medellín no pasaron del empate sin goles por la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026. Sin embargo, el 'embajador' tuvo una opción clara de gol que el experimentado Falcao García no pudo concretar.

García Zárate, quien ingresó al 55', tan pronto se reanudó el juego, por poco abre la cuenta al 65'. Julián Angulo ganó un balón por la banda derecha y lanzó un centro rasante. La pelota fue muy rápida y le quedó larga al 'Tigre' que logró conectar, pero sin destino al arco 'poderoso'.



Vea la opción de gol que tuvo Falcao García en Millonarios vs. Medellín