Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 0-0 Independiente Medellín

La cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026 continuó este lunes a tempranas horas de la tarde con la reanudación del juego entre Millonarios e Independiente Medellín, en el estadio El Campín. Luego de los 35 minutos que restaban, todo quedó en un empate 0-0. 'Embajadores' y 'poderosos' sumaron su primer punto, puesto que ambos llegaron sin ninguna unidad y en el fondo de la tabla.



Fecha 4 de la Liga BetPlay I-2026

Cúcuta 1-1 Fortaleza CEIF

Boyacá Chicó 0-1 Independiente Santa Fe

Atlético Bucaramanga 5-0 Alianza FC

Deportivo Cali 3-0 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-1 Jaguares

Millonarios 0-0 Independiente Medellín

Llaneros 1-1 Águilas Doradas

Lunes 2 de febrero

Internacional de Bogotá vs. Deportes Tolima

Deportivo Pereira vs. Junior

Miércoles 4 de febrero

Atlético Nacional vs. América de Cali



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026