Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 0-0 Independiente Medellín

La cuarta jornada de la Liga BetPlay I-2026 continuó este lunes a tempranas horas de la tarde con la reanudación del juego entre Millonarios e Independiente Medellín, en el estadio El Campín. Luego de los 35 minutos que restaban, todo quedó en un empate 0-0. 'Embajadores' y 'poderosos' sumaron su primer punto, puesto que ambos llegaron sin ninguna unidad y en el fondo de la tabla.
Cúcuta 1-1 Fortaleza CEIF
Boyacá Chicó 0-1 Independiente Santa Fe
Atlético Bucaramanga 5-0 Alianza FC
Deportivo Cali 3-0 Deportivo Pasto
Once Caldas 1-1 Jaguares
Millonarios 0-0 Independiente Medellín
Llaneros 1-1 Águilas Doradas
Lunes 2 de febrero
Internacional de Bogotá vs. Deportes Tolima
Deportivo Pereira vs. Junior
Miércoles 4 de febrero
Atlético Nacional vs. América de Cali
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Pasto
|4
|3
|0
|1
|5
|5
|0
|9
|2
|Bucaramanga
|4
|2
|2
|0
|10
|4
|6
|8
|3
|Tolima
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|América
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|5
|Deportivo Cali
|4
|2
|0
|2
|7
|4
|3
|6
|6
|Llaneros
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|2
|6
|7
|Once Caldas
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|1
|6
|8
|Santa Fe
|4
|1
|3
|0
|5
|4
|1
|6
|9
|Fortaleza
|4
|1
|3
|0
|3
|2
|1
|6
|10
|Internacional
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|-1
|6
|11
|Águilas Doradas
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|12
|Jaguares
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|13
|Atlético Nacional
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|14
|Junior
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|15
|Cúcuta
|4
|0
|2
|2
|5
|7
|-2
|2
|16
|Deportivo Pereira
|3
|0
|2
|1
|2
|4
|-2
|2
|17
|Medellín
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|18
|Millonarios
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|-3
|1
|19
|Boyacá Chicó
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
|20
|Alianza
|4
|0
|1
|3
|1
|9
|-8
|1