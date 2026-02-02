Así recibieron al colombiano Christian González en sede del Super Bowl 2026; le tenían su guardado

El Super Bowl 2026 se llevará a cabo el domingo 8 de enero de 2026 con el enfrentamiento entre Seattle Seahawks y New England Patriots, escuadra en la que Cristian González se desempeña como esquinero luciendo el número cero en su camiseta.

Por ello, ambos elencos ya están en Santa Clara, California, sede de la confrontación, para adecuarse al partido que es considerado como el evento deportivo más visto cada año en Estados Unidos.

En ese sentido, Patriots arribó en su avión privado a suelo californiano con todo su plantel para cerrar la preparación y apuntar a su séptima corona en este certamen, en el que busca ser el equipo más laureado de la historia.

En consecuencia, los focos buscan a las figuras de cada conjunto, siendo González uno de los estelares debido al desempeño que ha venido teniendo en las instancias definitivas, en las que fue fundamental para que su equipo se instalara en la máxima instancia.



Christian González, recibido con regalo en sede de Super Bowl 2026

El jugador de 23 años de edad, nacido en Texas, Estados Unidos, fue recibido con un presente especial justo cuando descendió del avión que llevó al plantel de New England Patrios a la sede de la definición.



González, así como los demás integrantes de la delegación procedente de Boston, Massachusetts, recibieron una gorra conmemorativa del Super Bowl, accesorio que más de uno se puso de inmediato, mientras que González fue más reservado en sus actitudes y optó por llevarlo en la mano, como se ve en este video:

Hora y TV para ver el Super Bowl 2026 en Colombia

La contienda entre New England Patriots y Seattle Seahawks se efectuará el domingo 8 de febrero a las 6:30 p. m., hora colombiana, en el Levi’s Stadium, de Santa Clara uy se podrá observar en directo por televisión mediante la señal de ESPN.

Datos del Super Bowl 2026

⦁ Equipos: New England Patriots y Seattle Seahawks

⦁ Fecha: viernes 8 de febrero de 2026

⦁ Hora: 6:00 p. m.

⦁ Lugar: Levi’s Stadium, de Santa Clara (Califormania, EE. UU.)

