Filtran noticia de James Rodríguez en el fútbol argentino; sorpresivos pretendientes

El futuro de James Rodríguez vuelve a estar en el centro de la escena. A sus 34 años y con el Mundial de 2026 en el horizonte, el volante colombiano continúa sin equipo tras finalizar su etapa en el Club León de México, una situación que se ha prolongado más de lo esperado y que lo mantiene en la búsqueda activa de un nuevo destino para relanzar su carrera.

En medio de ese panorama, desde Argentina surgió una información que sorprendió al continente. El portal 'TyC Sports' reveló que el nombre del cucuteño fue acercado a dos clubes del fútbol argentino. Según el medio, “James Rodríguez se encuentra libre tras finalizar su paso por León de México y en la recta final al Mundial 2026 fue ofrecido en una serie de equipos, como es el caso de dos de los últimos campeones del fútbol argentinos y que este año disputarán la Copa Libertadores: Platense y Estudiantes de La Plata”.

James Rodríguez sigue adelantando su pretemporada para 2026 Foto: Club León.

Publicidad

La noticia causó impacto no solo por el calibre del jugador, sino por el contexto económico del fútbol argentino. Aun así, el interés no fue descartado de plano. De acuerdo con la misma fuente, “si bien el nombre fue presentado en el Pincha, es en Saavedra donde se analiza seriamente hacer un intento por el ex-Real Madrid y Bayern Múnich que en Argentina vistió la camiseta de Banfield”, recordando así el breve paso de James por el Taladro en el inicio de su carrera.

El principal obstáculo, como era de esperarse, pasa por lo económico. TyC Sports detalló que, “a sabiendas de su salario será complejo de afrontar, en el Calamar son consientes de que precisarán aportes externos para poder siquiera acercarse a las elevadas pretensiones del enganche colombiano”. No obstante, el factor deportivo y el impacto mediático que generaría su llegada siguen siendo tentadores.

Publicidad

Mientras tanto, las opciones que en su momento sonaron con fuerza en la MLS y en la Liga MX no pasaron de simples rumores. James, elegido mejor jugador de la Copa América 2024, necesita continuidad y protagonismo para consolidarse en la lista de 26 convocados de Néstor Lorenzo rumbo a la Copa del Mundo.