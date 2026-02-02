Brayan Medina, el colombiano que fue figura con el Tondela en el 0-0 contra Benfica

El Benfica de José Mourinho no encontró el gol este domingo y no logró imponerse al Tondela, penúltimo, en la vigésima jornada de la Liga Portugal, con lo que se aleja de lo más alto de la clasificación.

A pesar de las oportunidades que tuvieron en el estadio del Tondela y de su superioridad en el campo, los encarnados no lograron acertar e imponerse en el marcador. De hecho, el Benfica acumuló un total de 13 córners que no supieron encajar.

Tondela tuvo un arduo trabajo defensivo y allí apareció como ficha clave el colombiano Brayan Medina, quien jugó los 90 minutos y fue el segundo mejor calificado de su club con 7.9 puntos de nota siendo solamente superado por el arquero Bernardo Fontes. El nacido en Villavicencio, Meta, hizo seis entradas, 13 despejes, cuatro recuperaciones y ganó siete de nueve duelos.

Medina arribó al Tondela procedente del América de Cali, sin embargo, también ha vestido la camiseta de equipos como Atlético Huila (ahora Independiente Yumbo) y Fortaleza CEIF. Con el club portugués ha disputado 18 encuentros, acumulando 1.574 minutos de juego.



Mourinho siguió sin poder contar en el terreno de juego con el colombiano Richard Ríos, uno de los fichajes de la temporada, quien se recupera de una lesión.

Publicidad

Las 'águilas' llegaban a esta jornada tras imponerse al Real Madrid en la Liga de Campeones.

El miércoles, un gol del portero Trubin en el último suspiro selló el marcador 4-2 a favor del Benfica contra el Real y clasificó a los de Mourinho para los 'play off' de 'Champions', donde el sorteo dictó que se reencontrarán con el conjunto madridista.

Publicidad

Las 'águilas' son terceras y están a nueve puntos del líder Oporto, que todavía no ha disputado su encuentro relativo a esta jornada. El segundo puesto lo ocupa el Sporting, que acumula 51 puntos tras su victoria de este domingo 2-1 contra el Nacional.