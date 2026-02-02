Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Brayan Medina, el colombiano que fue figura con el Tondela en el 0-0 contra Benfica

Brayan Medina, el colombiano que fue figura con el Tondela en el 0-0 contra Benfica

Benfica, sin Richard Ríos por lesión, no pudo en su visita con el Tondela que tuvo como uno de sus mejores jugadores al colombiano Brayan Medina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Brayan Medina, defensor colombiano del Tondela.
Brayan Medina, defensor colombiano del Tondela.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad