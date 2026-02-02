Africano Eliud Kipchoge, llamado a brillar en inicio de Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El maratonista keniano Eliud Kipchoge y la gimnasta brasileña Rebeca Andrade y serán 2 de los 10 abanderados que desfilarán con el emblema en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, gala que se escenificará en el estadio Giuseppe Meazza, reciento en el que se inauguró el Mundial de 1990.

Los elegidos por la organización y el Comité Olímpico Italiano representan "la huella que va más allá de la competición a través de trayectorias vitales marcadas por el compromiso cívico, la resiliencia, la inclusión y la responsabilidad global, capaces de inspirar a espectadores de todo el planeta", comentó la Fundación Milano Cortina, encargada del desarrollo del evento.



Abanderados para Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Eliud Kipchoge, considerado como uno de los mejores maratonistas de la historia, participó en 5 Olímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024) y en 2 de esas veces se coronó campeón de los 42 kilómetros (Río y Tokio).

Por su parte, Rebeca Andrade es la deportista olímpica más laureada de Brasil, con 6 medallas en 3 Juegos Olímpicos, 2 de las cuales fueron de oro: en salto (2020) y suelo (2024).

El resto de abanderados se divide entre otros atletas de renombre mundial y personalidades institucionales, como Cindy Ngamba, boxeadora que en París 2024 se convirtió en la primera deportista en ganar una medalla (bronce) para el Equipo Olímpico de Refugiados.



También están: Pita Taufatofua, primero tongano en unos Olímpicos de Verano (taekwondo en Río 2016 y Tokio 2020) y de Invierno (esquí de fondo en PyeongChang 2018).

Franco Nones, primer campeón olímpico italiano en la historia del esquí de fondo (1968) y su compatriota Martina Valcepina, patinadora de velocidad ganadora de tres medallas olímpicas: bronce en 2024 y plata en 2018 y 2022.

Entre tanto, los representantes institucionales serán el japonés Tadatoshi Akiba, alcalde de Hiroshima entre 1999 y 2001; la nigeriana Maryam Bukar Hassan, artista y poeta de renombre internacional y defensora de la paz mundial de las Naciones Unidas en julio de 2025; el italiano Nicoló Govoni, escritor y activista candidato al Nobel de la Paz en 2020 y 2023; y el italiano Filippo Grandi, alto comisionario de las Naciones Unidas para Refugiados desde 2016 hasta 2025.



Día y hora de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

⦁ Datos de la ceremonia:

⦁ Fecha: viernes 6 de ferbero de 2026

⦁ Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia)

⦁ Recinto: estadio Giuseppe Meazza, de Milán.

