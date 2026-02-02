Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Africano Eliud Kipchoge, llamado a brillar en inicio de Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Africano Eliud Kipchoge, llamado a brillar en inicio de Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Las justas se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero en la sede de Milán-Cortina, donde el fondista africano espera llevarse todos los aplausos.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Eliud Kipchoge será abanderado en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.jpg
Eliud Kipchoge, abanderado para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
Foto: NOCK.

Publicidad

Publicidad

Publicidad