Africano Eliud Kipchoge, llamado a brillar en inicio de Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El maratonista keniano Eliud Kipchoge y la gimnasta brasileña Rebeca Andrade y serán 2 de los 10 abanderados que desfilarán con el emblema en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, gala que se escenificará en el estadio Giuseppe Meazza, reciento en el que se inauguró el Mundial de 1990.
Los elegidos por la organización y el Comité Olímpico Italiano representan "la huella que va más allá de la competición a través de trayectorias vitales marcadas por el compromiso cívico, la resiliencia, la inclusión y la responsabilidad global, capaces de inspirar a espectadores de todo el planeta", comentó la Fundación Milano Cortina, encargada del desarrollo del evento.
Eliud Kipchoge, considerado como uno de los mejores maratonistas de la historia, participó en 5 Olímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024) y en 2 de esas veces se coronó campeón de los 42 kilómetros (Río y Tokio).
Por su parte, Rebeca Andrade es la deportista olímpica más laureada de Brasil, con 6 medallas en 3 Juegos Olímpicos, 2 de las cuales fueron de oro: en salto (2020) y suelo (2024).
El resto de abanderados se divide entre otros atletas de renombre mundial y personalidades institucionales, como Cindy Ngamba, boxeadora que en París 2024 se convirtió en la primera deportista en ganar una medalla (bronce) para el Equipo Olímpico de Refugiados.
También están: Pita Taufatofua, primero tongano en unos Olímpicos de Verano (taekwondo en Río 2016 y Tokio 2020) y de Invierno (esquí de fondo en PyeongChang 2018).
Publicidad
Franco Nones, primer campeón olímpico italiano en la historia del esquí de fondo (1968) y su compatriota Martina Valcepina, patinadora de velocidad ganadora de tres medallas olímpicas: bronce en 2024 y plata en 2018 y 2022.
Entre tanto, los representantes institucionales serán el japonés Tadatoshi Akiba, alcalde de Hiroshima entre 1999 y 2001; la nigeriana Maryam Bukar Hassan, artista y poeta de renombre internacional y defensora de la paz mundial de las Naciones Unidas en julio de 2025; el italiano Nicoló Govoni, escritor y activista candidato al Nobel de la Paz en 2020 y 2023; y el italiano Filippo Grandi, alto comisionario de las Naciones Unidas para Refugiados desde 2016 hasta 2025.
⦁ Datos de la ceremonia:
⦁ Fecha: viernes 6 de ferbero de 2026
⦁ Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia)
⦁ Recinto: estadio Giuseppe Meazza, de Milán.
Publicidad
Con información de Efe.