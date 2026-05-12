Video delató a jugador de Junior en su celebración del gol frente a Once Caldas, vea lo que pasó

Junior de Barranquilla busca uno de los cupos a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026 en su llave frente al Once Caldas. El elenco 'tiburón' logró imponerse en tierras manizaleñas por marcador de 0-1 en la ida de los cuartos de final, gracias a la anotación de Guillermo Paiva desde el punto blanco del penalti. Pero más allá de eso, en medio de la celebración del 'tiburón' llamó la atención el festejo de Juan David Ríos; un video lo delató.

En las redes sociales ha circulado en las últimas horas una grabación con foco en el mediocampista del cuadro atlanticense y con pasado en Deportivo Pereira. En el mismo se apreció a Ríos haciendo aullidos, recreando a un lobo, animal que representa a la mascota del 'matecaña'.

Hay que precisar que el volante, de 34 años, si bien nació en Surpía, Caldas, se crió en la 'perla del otún' y se formó en el ámbito profesional en la escuadra pereirana; por lo que el compromiso del pasado domingo 10 de mayo fue muy especial para él, tal cual lo mencionó en rueda de prensa posterior al duelo en el estadio Palogrande.

Como les aúlla Juan David Ríos, una locura total. pic.twitter.com/VkYI0Ixxfy — Sharkgyy1924 (@Poncho1924) May 12, 2026

"Es un partido especial. Soy de Caldas, pero fue algo muy familiar, pero me crié en Pereira. Es mi ciudad, es mi equipo. Para mí es un partido muy especial. Todo con respeto, yo los miro, eso me anima, me llena de más carácter, de respeto, porque no hay que incitar a la violencia. Ellos aman a su equipo, vienen, los acompañan. Gracias a Dios no pasó a mayores nada", esas fueron las palabras de Ríos en su charla con la prensa.



El exPereira y Deportes Tolima fue uno de los destacados del juego de ida por los cuartos de final de la Liga BetPlay.

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"Eso es lo bueno de tener un gran equipo, con jugadores de jerarquía, que el que está de titular lo hará de la mejor manera. Veníamos de un envión anímico bajo, porque no se pudo lograr el objetivo en la Libertadores. Muy contento, orgulloso del equipo, de lo que se vive, este es un trabajo de todos", añadió.

Junior de Barranquilla vs. Once Caldas; Liga Bet Play Colprensa

¿Cuándo es la vuelta de la serie entre Junior vs. Once Caldas?

Este encuentro está pactado para este miércoles 13 de mayo, en el Romelio Martínez, y con un horario de las 8:30 de la noche. Los dirigidos por Alfredo Arias ganan en el global por 1-0.

