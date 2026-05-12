Neymar no pierde la esperanza para el Mundial 2026; Ancelotti y Brasil lo confirmaron

El jugador brasileño Neymar está en la prelista de 55 convocados por el seleccionador de ese país, Carlo Ancelotti, para el Mundial 2026 que se jugará en menos de un mes en EE.UU, México y Canadá, confirmó este martes el hijo y ayudante del tecnico italiano, Davide.

"Si está en esta lista es porque su condición física está mejorando. Luego, entre ahora y el 18 de mayo, reduciremos la lista a los 26 que vendrán a Estados Unidos", explicó Davide Ancelotti al diario italiano Gazzetta dello Sport.

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