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Neymar no pierde la esperanza para el Mundial 2026; Ancelotti y Brasil lo confirmaron

Este martes se conocieron importantes novedades con respecto a Neymar, quien sueña con estar en el Mundial 2026 con la Selección Brasil. ¡Acá lo que pasó con el 'crack' del Santos!

Por: EFE
Actualizado: 12 de may, 2026
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Neymar, estrella del Santos.
Neymar, estrella del Santos.
Getty Images

El jugador brasileño Neymar está en la prelista de 55 convocados por el seleccionador de ese país, Carlo Ancelotti, para el Mundial 2026 que se jugará en menos de un mes en EE.UU, México y Canadá, confirmó este martes el hijo y ayudante del tecnico italiano, Davide.

"Si está en esta lista es porque su condición física está mejorando. Luego, entre ahora y el 18 de mayo, reduciremos la lista a los 26 que vendrán a Estados Unidos", explicó Davide Ancelotti al diario italiano Gazzetta dello Sport.

Información en desarrollo...

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