Yimmi Chará habla de acusación por supuesta indisciplina en Junior; “si tienen tiempo, lo aclaramos”

Junior de Barranquilla quedó oficialmente eliminado, sin opciones matemáticas en la Liga BetPlay 2026-II, tras el empate 1-1 frente a Boyacá Chicó, en Tunja, en la noche de martes, y por supuesto el ambiente en el plantel del equipo 'tiburón' no ha sido el mejor por el bajo nivel de algunos de sus jugadores, incluidos los más experimentados, como en el caso de Yimmi Chará.

Entre ausencias y poca participación, el habilidoso atacante no tuvo un buen semestre en el elenco 'rojiblanco' y a eso se suma una polémica que salió en redes sociales en las últimas horas, con una foto en la que estaría en una reunión nocturna.

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Y por eso, el mismo Yimmi Chará decidió hablar al respecto en las últimas horas con la prensa barranquillero, no solo analizando el mal semestre del Junior, sino de paso referirse a esa controversia que salió a la luz recientemente. "No, no sé, aclarar también si tienen el tiempo aclarar lo que están diciendo en las redes, es totalmente falso, que estuve hasta altas horas de la noche ese día, y si tienen tiempo lo aclaramos cuando quieran".

👀 ¡Yimmi Chará se defiende tras las acusaciones de indisciplina! pic.twitter.com/H3FuP8myrA — Cuid Sports (@cuidsports) October 28, 2026

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El periodista Briener Arteta publicó una imagen en su cuenta de 'X' del experimentado futbolista acompañado de una mujer, y lo acompañó con el siguiente mensaje: "La indisciplina ha rodeado este Junior de Barranquilla 2026-II. Aquí podemos ver el día domingo según me dice una fuente, previo al juego contra Boyacá Chicó, hasta altas horas de la noche y bebiendo alcohol a Yimmi Javier Chará Zamora. Es irreal y vergonzoso lo de este jugador".



Lo cierto es que el vallecaucano decidió salir al paso y no dudó en mencionar que eso no fue verdad en una entrevista con 'Cuid Sports', en el regreso del equipo desde Tunja, tras el empate del duelo pendiente de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II.

La indisciplina ha rodeado este Junior de Barranquilla 2026-II. Aquí podemos ver el día domingo según me dice una fuente, previo al juego contra Boyacá Chicó, hasta altas horas de la noche y bebiendo alcohol a Yimmi Javier Chará Zamora. Es irreal y vergonzoso lo de este jugador. pic.twitter.com/azavXomEzz — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) October 28, 2026

De paso, en otro trema, Yimmi Chará dio su opinión sobre la eliminación tempranera en el campeonato del fútbol colombiano, del bicampeón de nuestro país, que no logró defender sus dos títulos consecutivos. "Estamos tristes por la situación, por lo que se vivió el día de ayer, teníamos la esperanza de pelear por esa clasificación", cerró diciendo el futbolista de 35 años.