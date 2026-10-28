Nicolás Mejía y un 2026 de ensueño; de ser campeón en Bogotá a brillar en los Masters 1.000

Un año después de levantar el trofeo del Challenger ATP 75 de Bogotá, Nicolás Mejía fue noticia en el circuito internacional, esta vez en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial. El colombiano superó la fase de clasificación del Masters 1.000 de Shanghái y llegó hasta el cuadro principal del torneo, tras vencer al estadounidense, Michael Zheng por 6-3 y 6-4.

El resultado confirmó una evolución que comenzó a tomar forma precisamente en Bogotá. En 2025, Mejía conquistó el Challenger Seguros de Estado (ATP 75) disputado en el Club Los Lagartos en la capital colombiana; en 2026 volvió a ganar el torneo de la misma categoría en el mes de julio, esta vez ante Matías Soto, y durante el año dio pasos hacia escenarios de mayor jerarquía: Grand Slam y Masters 1.000, asegurando su lugar en la élite del tenis mundial.

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En agosto, el bogotano consiguió en Montreal una de las victorias más significativas de su temporada al derrotar a Martín Landaluce (4-6, 6-4 y 6-3) y avanzar en el cuadro principal del Masters 1.000 canadiense.

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Ahora, en Shanghái, la historia sumó un nuevo capítulo. Mejía, actualmente ubicado en el puesto 119 del ranking ATP, superó dos partidos de la fase previa para conseguir un lugar entre los jugadores del cuadro principal.



Nicolás Mejía, tenista colombiano. FCT.

Su camino comenzó ante el taiwanés, Chun-Hsin Tseng, a quien se llevó el primer set por 6-4 antes del retiro de su rival. Luego, completó la clasificación con una victoria en dos sets sobre Zheng.

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“Nicolás demostró en Bogotá que tenía el nivel y las condiciones para seguir creciendo. Ver su evolución desde aquel título en 2025, pasando por los Grand Slam y llegando a competir y ganar en los Masters 1.000, confirma la importancia que tienen los Challengers en el desarrollo de los jugadores. Que ahora esté presente en Shanghái muestran que aquel campeonato fue parte de un camino que hasta ahora comienza”, aseguró Manuel Maté, director del Challenger Seguros del Estado 2025, en Bogotá.

De campeón en Bogotá a protagonista en Shanghái

La historia de Mejía tiene en Bogotá dos capítulos fundamentales. En 2025, levantó el trofeo del Challenger Seguros del Estado (ATP 75). Un año después, regresó al Carmel Club y volvió a ser campeón, derrotando a Matías Soto por 6-1 y 7-5 ante una tribuna llena.

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Entre ambos títulos ocurrió la transformación: más experiencia, presencia en Grand Slam, primeras victorias en Masters 1.000 y una progresiva adaptación al nivel más exigente del circuito. Hoy, el escenario es Shanghái.

El mismo jugador que hace un año celebraba en Bogotá ahora atraviesa la clasificación de uno de los nueve Masters 1.000 de la temporada. De Bogotá a Montreal. De los Challenger a los Masters 1.000. De la promesa a los grandes escenarios. El camino de Nicolás Mejía está entrando en una nueva etapa.