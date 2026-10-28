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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Benfica sale en defensa de Jhon Durán y no entiende la sanción en Liga de Portugal; dardo al árbitro

Benfica sale en defensa de Jhon Durán y no entiende la sanción en Liga de Portugal; dardo al árbitro

Al delantero colombiano Jhon Durán lo expulsaron en el reciente partido del Benfica, y desde el Benfica dicen que es injusta, en especial por las imágenes virales en redes sociales, de lo sucedido.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Jhon Durán Benfica
Jhon Durán en acción con el Benfica - Foto:
AFP

El Benfica expresó su indignación por la expulsión de Jhon Durán al término del reciente partido contra Santa Clara y exigió una investigación rigurosa sobre la actuación del árbitro Cláudio Pereira. El club portugués cuestionó la justificación presentada por el colegiado en su informe y pidió que se tomen medidas disciplinarias ante las presuntas irregularidades en su versión de los hechos.

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La polémica se produjo después de que el delantero colombiano recibiera la tarjeta roja una vez finalizado el encuentro. Tras conocer el contenido del informe arbitral, divulgado posteriormente por los medios de comunicación, el Benfica manifestó sus dudas sobre los argumentos utilizados para justificar la decisión.

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Según explicó la institución, Cláudio Pereira señaló que Durán fue provocado y respondió con palabras incomprensibles. Además, el árbitro concluyó que esas expresiones contribuyeron a prolongar el conflicto que se produjo al finalizar el compromiso.

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Sin embargo, el Benfica cuestionó esta explicación y puso en duda que el colegiado pudiera establecer una relación entre las palabras del futbolista y el desarrollo de los incidentes. “¿Cómo puede el árbitro atribuir este efecto a palabras que afirma no haber oído?”, escribió el club en su comunicado.

La institución también defendió al atacante colombiano al asegurar que las imágenes del episodio no muestran ninguna agresión ni gesto provocador por parte del jugador. Por ello, considera que existen motivos suficientes para que las autoridades del fútbol portugués revisen lo sucedido.

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Benfica exige sanciones por la expulsión de Jhon Durán

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En su pronunciamiento, el Benfica calificó lo sucedido como “otro episodio de arbitraje arbitral extraordinario” y reclamó una investigación que permita esclarecer los hechos. La entidad también recordó un caso anterior que involucró al árbitro Gustavo Correia durante un partido disputado en Famalicão.

De acuerdo con el club lisboeta, en aquella ocasión se demostró que el informe arbitral no se ajustaba a lo sucedido. Además, acusó al colegiado de haber mentido deliberadamente, por lo que considera que el nuevo episodio relacionado con la expulsión de Durán debe recibir la misma atención por parte de los organismos competentes.

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Esta nueva falsedad debe ser investigada y sancionada con la seriedad que merece”, manifestó el Benfica, que dejó clara su postura frente a la posibilidad de que el caso quede sin consecuencias.

Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol en el Benfica
Benfica Oficial

La institución también dirigió un mensaje al Consejo Disciplinario, al que exigió analizar rigurosamente el episodio y evitar que se repitan situaciones similares. Asimismo, pidió al Consejo de Arbitraje que no recompense, mediante nuevas designaciones para partidos de la Primeira Liga, a los colegiados involucrados en errores graves.

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El club volvió a mencionar el antecedente de Gustavo Correia para cuestionar que, según su interpretación, un árbitro señalado por una actuación polémica pueda continuar recibiendo oportunidades para dirigir encuentros de la máxima categoría del fútbol portugués.

Finalmente, el Benfica cerró su comunicado con un mensaje contundente sobre la necesidad de establecer responsabilidades en el arbitraje. “Mentir en detrimento del Benfica no puede seguir siendo un factor de impunidad, ni de ascenso, en el fútbol portugués”, concluyó la institución.

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De esta manera, la expulsión de Jhon Durán sigue generando controversia en Portugal, ahora con el Benfica solicitando una revisión de los hechos y posibles sanciones. La decisión de los organismos disciplinarios será clave para determinar si el informe arbitral y las circunstancias que rodearon la tarjeta roja ameritan nuevas medidas.

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