Jhon Arias y el dato en el que ya supera a Yerry Mina jugando en Palmeiras; ranking de colombianos

Jhon Arias sigue sumando registros desde su llegada a Palmeiras. El futbolista colombiano se convirtió en protagonista de una llamativa estadística del equipo brasileño, luego de superar a Yerry Mina en el ranking de jugadores colombianos con más victorias vistiendo la camiseta del 'verdao'.

De acuerdo con la clasificación compartida tras la victoria de Palmeiras sobre Red Bull Bragantino, Arias llegó a 31 triunfos con el conjunto paulista, una cifra que le permitió superar por uno a Mina, quien registra 30. De esta manera, el atacante chocoano continúa escalando posiciones en una lista que reúne a varios futbolistas colombianos que dejaron su huella en uno de los clubes más importantes de Brasil.

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El registro cobra relevancia al tratarse de dos jugadores que han representado al fútbol colombiano en el equipo brasileño. Mientras Mina aparece en el octavo lugar de la clasificación, Arias ocupa la séptima posición y tiene la posibilidad de seguir aumentando su cuenta en los próximos compromisos.

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Com a vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino, Jhon Arias superou Mina no ranking de colombianos com mais vitórias pelo clube. pic.twitter.com/fr2x55bSr4 — Radar 4 Linhas (@Radar_4linhas) October 26, 2026

Richard Ríos lidera el ranking de colombianos en Palmeiras

Sin embargo, el primer lugar de esta estadística está bastante lejos de los números que actualmente presentan Arias y Mina. Richard Ríos encabeza el listado con 77 victorias, consolidándose como el colombiano con más triunfos en Palmeiras, según los datos de la gráfica.

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El segundo puesto es para Muñoz, con 66 celebraciones, seguido por Miguel Ángel Borja, quien acumuló 65. Más atrás aparece Freddy Rincón, con 42 victorias, mientras que Atuesta ocupa la quinta casilla con 41.

Jhon Arias brilla en la actualidad en Palmeiras, pero tuvo paso por Fluminense. Foto: Getty Imágenes

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El listado continúa con Pablo Armero, quien consiguió 34 triunfos, antes de llegar a Jhon Arias, con 31. Yerry Mina, por su parte, aparece con 30, seguido de Faustino Asprilla, con 19, y un último lugar para Lozano, con siete.

Así, Jhon Arias ya consiguió superar a Mina en este apartado estadístico y tiene un nuevo objetivo: acercarse a los futbolistas colombianos que lo preceden en una clasificación que refleja el paso de varias figuras nacionales por Palmeiras.