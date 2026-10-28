Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Once Caldas 1-0 Alianza FC

Los partidos de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II que estaban pendientes se siguen disputando, y uno de los que generó cambios en la tabla de posiciones fue el de Once Caldas vs. Alianza FC, este miércoles, en el estadio Palogrande.

El equipo de Manizales consiguió sumar los tres puntos al derrotar por la mínima al cuadro de Valledupar, gracias a un gol de penalti del experimentado Michael Barrios, al minuto 52.

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En la noche de martes el Boyacá Chicó y Junior empataron 1-1 en Tunja, con eso se hizo oficial el descenso del equipo 'ajedrezado' y de paso la eliminación del cuadro de Barranquilla.

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La fecha 5 se completará de la siguiente manera: América vs Fortaleza (6:15 p.m.), Nacional vs Santa Fe (8:30 p.m.), este jueves 29 de octubre. Ya el viernes 30 de octubre se jugarán Pereira vs Jaguares (4:00 p.m.) y Bucaramanga vs Pasto (8:05 p.m.).



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Once Caldas 1-0 Alianza FC: