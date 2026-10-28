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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Once Caldas 1-0 Alianza FC

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Once Caldas 1-0 Alianza FC

Este miércoles, en el partido pendiente de la fecha 5, en el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas sumó tres puntos importantes y se metió en los ocho primeros del campeonato.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Once Caldas vs Alianza FC
Once Caldas vs Alianza FC
Colprensa

Los partidos de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II que estaban pendientes se siguen disputando, y uno de los que generó cambios en la tabla de posiciones fue el de Once Caldas vs. Alianza FC, este miércoles, en el estadio Palogrande.

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El equipo de Manizales consiguió sumar los tres puntos al derrotar por la mínima al cuadro de Valledupar, gracias a un gol de penalti del experimentado Michael Barrios, al minuto 52.

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La fecha 5 se completará de la siguiente manera: América vs Fortaleza (6:15 p.m.), Nacional vs Santa Fe (8:30 p.m.), este jueves 29 de octubre. Ya el viernes 30 de octubre se jugarán Pereira vs Jaguares (4:00 p.m.) y Bucaramanga vs Pasto (8:05 p.m.).

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Once Caldas 1-0 Alianza FC:

Pos.
Equipo
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pts.
1
Atlético Nacional
15
10
2
3
30
13
+17
32
2
América de Cali
15
9
4
2
29
11
+18
31
3
Deportivo Cali
16
8
6
2
24
10
+14
30
4
Santa Fe
15
8
4
3
23
15
+8
28
5
Millonarios
16
6
8
2
24
14
+10
26
6
Bucaramanga
15
6
7
2
23
15
+8
25
7
Once Caldas
17
6
6
5
21
18
+3
24
8
Medellín
15
7
2
6
22
21
+1
23
9
Águilas Doradas
16
5
7
4
21
20
+1
22
10
Cúcuta Deportivo
16
6
3
7
18
24
-6
21
11
Deportes Tolima
16
5
5
6
18
19
-1
20
12
Alianza
16
5
3
8
16
27
-11
18
13
Internacional de Bogotá
16
3
8
5
18
22
-4
17
14
Llaneros
16
5
2
9
16
21
-5
17
15
Junior
16
3
7
6
21
24
-3
16
16
Boyacá Chicó
16
4
4
8
13
26
-13
16
17
Deportivo Pereira
15
2
8
5
11
19
-8
14
18
Jaguares
15
3
4
8
17
28
-11
13
19
Fortaleza
15
1
9
5
16
22
-6
12
20
Pasto
15
3
3
9
10
22
-12
12
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