Néstor Lorenzo y sus añoranzas con Diego Maradona y el papá de James Rodríguez; "lo recuerdo"

A pocos días de que inicie el Mundial 2026 para la Selección Colombia, en ‘Charlas de Camerino’, de ‘Ditu’; Néstor Lorenzo habló con el profesor Alexis García en exclusiva y contó inéditos detalles de su vida futbolística, explicando cómo inició en el fútbol y revelando todas esas anécdotas, nunca antes contadas.

Y es que el argentino, quien tiene un importante recorrido en el fútbol, no solo dio ‘luces’ de lo que fue su experiencia con Diego Maradona, sino que también habló de la vez que enfrentó al papá de James Rodríguez.

“En Argentinos Juniors que fue donde yo empecé a jugar. Pero en Riachuelo Central fue mi primer club, el club escuela; las familias se congregaban en el equipo, estaba mi papá jugando al billar. Era un club social, mi abuelo jugaba a los naipes y yo, al fútbol. Era una gran escuela. Todavía me hablo con todos los chicos ahí del barrio”, indicó de entrada Lorenzo, contando cómo fueron sus primeros ‘pinitos’ en el fútbol.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia - Foto: AFP

¿Quién lo llevaba a ver fútbol de niño?



“Tengo un hermano cuatro años mayor, Alberto, que jugaba al fútbol ahí y mi mamá le decía: 'llevá a Néstor'; él me llevaba de la mano y lo miraba jugar, lo hacía muy bien. Él jugó en Argentinos Juniors, llegó a la sexta división, pero no fue más. Jugaba mejor que yo”.

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¿Alguna vez coincidió con Diego Maradona?

“Cuando yo fui a Argentinos Juniors, ya estaba Diego Maradona jugando en Primera. Él me lleva seis años y cuando yo estaba en novena, él estaba en Primera; nosotros íbamos siempre a alcanzar pelotas, íbamos a todos los partidos a ver al mejor Diego, que era impresionante con 18 años. Uno de los entrenadores que me eligió para la novena categoría de Argentinos, fue Francisco Cornejo; el que descubrió a Maradona. Luego vino Pékerman, cuando yo estaba más arriba”.

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¿Cómo era Diego Armando Maradona?

"Diego no conocía otra palabra que ganar, pero era generoso, se ofrecía entero dentro y fuera de la cancha. Era un capitán, un líder y tenía una inteligencia maravillosa, una capacidad de interpretar las cosas muy rápida, de expresarlas y después, bueno, coraje, valentía; por las que tuvo muchos problemas en su vida, pero uno como compañero lo admiraba porque te quitaba presión, peleaba por vos".

Diego Armando Maradona - 1986 Getty Images

"Yo he tenido jugadores de vestuario muy buenos, pero como Diego; no. De pronto futbolísticamente Messi, pero ¿qué pasa?; Diego tenía un perfil que te atraía constantemente la atención, en la mesa, en el vestuario, en el entrenamiento; constantemente te atraía por algo, estaba despierto a todo y tenía un escaneo completo. Te decía qué pantalón se puso ese, las medias de este, la panza del otro".

¿Cuándo hizo su debut oficial como profesional?

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“Yo debuté en primera división a los 19 años con Argentinos. Yo empiezo a hacer la pretemporada en enero de 1984 y hago todo el proceso hasta el próximo año, cuando se hizo un espacio, cuando jugué contra Independiente; ganamos 2-1. De ahí doy el salto al Bari de Italia; vinieron a verme, me compraron y me llevaron”.

¿Cómo fue su paso por la Selección Argentina? ¿Tiene recuerdos contra Colombia?

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“Tuve a Bilardo desde la Selección Argentina Sub-20, cuando hace muchos años no existía ni la Sub-17, ni Sub-15. Jugamos el Sudamericano en Paraguay donde enfrentamos a Colombia. Allí recuerdo a varios, pero especialmente a John Édison Castaño, que me pegó un baile; también jugué contra el papá de James Rodríguez, René Higuita. Aquel encuentro terminó 1-1. Ahí, después me toca ir a los Juegos Olímpicos de Seúl, yo vi todo el proceso del equipo, desde la juvenil hasta la de mayores”.

Wilson James Rodríguez, papá de James Rodríguez Wilson James Rodríguez

¿Se visualizaba siendo entrenador?

“Yo de chiquito siempre fui muy apasionado por el aprendizaje y uno escucha, es receptivo, aprende. Cuando a un jugador le das una solución con un concepto, te da satisfacción, y así hicieron conmigo en el fútbol, los mayores te enseñaban y qué mejor crecer en un equipo campeón. Se crece ganando”.

¿Por qué se retiró?

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"Yo me retiro a temprana edad por una lesión en la rodilla. Me rompí un menisco a los 18 años y jugué toda la vida así; eso me fue dañando el cartílago y a los 26 años tenía la rodilla de un viejo. Duré hasta los 32 años".