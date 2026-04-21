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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo y sus añoranzas con Diego Maradona y el papá de James Rodríguez; "lo recuerdo"
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Néstor Lorenzo y sus añoranzas con Diego Maradona y el papá de James Rodríguez; "lo recuerdo"

En entrevista con 'Charlas de Vestuario', de 'Ditu'; Lorenzo se confesó y reveló varias anécdotas de su vida futbolística, en donde se enfrentó, incluso, con el papá de James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Néstor Lorenzo en su época como jugador, compartiendo con Diego Maradona y el papá de James Rodríguez.
Néstor Lorenzo en su época como jugador, compartiendo con Diego Maradona y el papá de James Rodríguez.
Foto: Getty Images.

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