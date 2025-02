"Yo no hubiera traído a Falcao a Millonarios, los directivos deben dejarse asesorar"

Los dichos en la asamblea general de asociados de Millonarios de Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas, en los que afirmó que él no tenía la culpa de queFalcao García hubiera estrellado tres balones en los palos en el partido decisivo del cuadrangular de la Liga II 2024 frente a Pasto siguieron causando controversia.

Más allá de que el propio Serpa apareció hace pocas horas en los medios para explicar tal salida en falso; diferentes personajes del balompié nacional han entregado conceptos acerca del caso.

Así en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma de streaming Ditu de Caracol Televisión, el invitado de este viernes fue Julio Avelino Comesaña, entrenador de amplia experiencia del fútbol colombiano, quien dejó algunas palabras cargadas de sinceridad.

"Él -por Serpa- creo que salió a defender su posición, de todo el esfuerzo que hacen (los directivos) y el jugador no responde. Yo preguntaría cuáles son las razones para haber traído a Falcao...Si me preguntan a mí, yo no hubiera traído a Falcao", expresó el colombo-uruguayo en su reflexión inicial, cuando se puso el tema en el debate con Javier Hernández Bonnet.

Julio Comesaña ha dejado de ser entrenador del Junior de Barranquilla COLPRENSA

Publicidad

Pero Comesaña fue más allá y no desaprovechó la ocasión para lanzarle 'dardos' a los jerarcas del fútbol colombiano. "Los dirigentes tienen que escuchar y dejarse asesorar. Deben saber ¿cómo llega el jugador? y para qué lo quiere, ¿qué piensa hacer con él?. Tener en cuenta otras cosas, por ejemplo si queremos un delantero de dos metros y tenemos un equipo que nunca tira un centro".

¿Qué dijo HOY Gustavo Serpa sobre Falcao García?

Publicidad

"Yo soy un convencido de la grandeza de Falcao, a pesar de que es uno de los mejores goleadores del mundo, también puede perder oportunidades como la pierden todos los jugadores del mundo, cualquiera puede fallar. Hacía referencia fundamentalmente a que la responsabilidad de los gestores llegue hasta cierto punto. El azar existe, esto se trató es de crear algo mío contra Falcao, pero eso es fuera de contexto, es contrasentido", expresó Gustavo Serpa sobre el experimentado delantero, en una extensa entrevista con 'Blu Radio'.