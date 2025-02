"Jhon Durán no juega allá en Arabia con mochos, hay jugadores muy importantes"

Fredy Guarín es un personaje del fútbol de nuestro país, por su pasado en la Selección Colombia y también por la trayectoria que tuvo en Europa jugando con clubes como Porto, de Portugal, e Inter, de Italia.

Ahora, en medio de un proceso de recuperación a su adicción al alcohol, el boyacense se nota tranquilo, espiritual y reflexivo. En medio de una visita a las instalaciones de Caracol Televisión, Guarín atendió a Gol Caracol.

¿Hay opción de aceptar la invitación del dueño de Alianza para que juegue allá profesionalmente?

"Estoy disfrutando en el día a día, trabajando en mi vida personal, estoy en mi proceso, compartiendo con mi familia, con mis hijos, con mis padres. Hay una intención bonita con el doctor Carlos (Ferreira), me abrió las puertas de su club, de reintegrarme al fútbol; pero hemos sido muy sinceros, le he pedido tiempo, porque estoy en el proceso. Él me ha abierto las puertas, pero sé que algún día se va a dar, bien sea jugando o fuera de campo".

¿Quiere ser entrenador o directivo?

"No, no estoy pensando en eso, estoy en otros temas, un día a la vez. Todo se va a dar, ser lo que queramos ser y hacerlo".

¿Ve fútbol en la actualidad?

"Sí, veo futbol, veo todo el fútbol. Disfruto ver a los compañeros con los que jugué en la Selección, hay mucho talento, mucho joven con condiciones y eso es bueno".

¿Hay un sucesor, algún jugador que tenga el fútbol de Guarín?

"Guarín solo hay uno (risas), pero no, la verdad es que hay mucho talento joven. Hay muy buenos talentos, como los que vimos ahora en la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20".

Fredy Guarín en calentamiento con Millonarios. Dimayor. Dimayor

Usted estaba en Italia y se fue a jugar a China. ¿Qué piensa de Jhon Durán que salió de Inglaterra para Arabia?

"Hace 7 años era una decisión pésima, incluso me costó la Selección Colombia. Fue difícil de aceptar, pero tomé la decisión en ese momento con responsabilidad. El fútbol ha cambiado, pero Jhon Durán no se encuentra jugando con mochos allá (en Arabia). Allá hay jugadores muy importantes, la liga cada día tiene mejor nivel. Yo a él lo felicito, porque con mucha personalidad decidió esto, que le haga para adelante, él es diferente, tomó decisiones y afrontando eso con responsabilidad. Es un jugadorazo, sigue haciendo goles que es lo importante".

James Rodríguez le dijo a Daniel Muñoz que es el mejor lateral del mundo...

"Daniel viene hace dos o tres años con un nivel muy competitivo. En Selección es un monstruo. Cuando veo a Muñoz me acuerdo del Dani Alves de Barcelona, que hacía y deshacía por esa línea. Así que estoy de acuerdo con James".

¿Qué piensa del James de hoy, el del León de México?

"Pienso que James es un incansable, se nota que debe ser feliz y nos viene haciendo felices a los que estamos viéndolo. Me gusta que se encuentre bien, se ve disfrutando y por eso muestra ese talento".

James Rodríguez y Jhon Durán en partido de la Selección Colombia. Getty Images

¿La Selección Colombia para lo que viene

en Eliminatoria?

"La sensación no tan chévere en el cierre del año pasado. Pero hay un gran grupo, hay gran cuerpo técnico, ojalá empiecen con pie derecho en este 2025. Hay un gran talento, un grupo enorme para sacar los objetivos adelante".

¿Qué le dice a la gente que aún lo sigue, a sus fans?

"Que gracias por ese apoyo, por ese cariño, gracias por disfrutar conmigo este renacer de Fredy Guarín, por esa voz de aliento, por siempre estar ahí en mis peores momentos. Si estas en una situación como la que yo estuve, les digo que sí se puede, que es posible con mucho amor. Que Dios los bendiga".