Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Impactante: presunto hincha del Junior fue lanzado desde la tribuna en partido contra Nacional

Impactante: presunto hincha del Junior fue lanzado desde la tribuna en partido contra Nacional

En las redes sociales circula un video en donde algunos simpatizantes de Nacional le propinaron golpes a un hincha, al parecer, de Junior en medio del partido por cuadrangulares.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de nov, 2025
Hinchas de Nacional agreden, al parecer, a uno del Junior de Barranquilla.
Hinchas de Nacional agreden, al parecer, a uno del Junior de Barranquilla.
Foto: video de captura de pantalla

