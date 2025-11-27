Impactante: presunto hincha del Junior fue lanzado desde la tribuna en partido contra Nacional

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla midieron fuerzas en el estadio de Ditaires, en cumplimiento de la tercera jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025. El compromiso concluyó con marcador 1-1, pero en la últimas horas han circulado en las redes sociales una serie de videos donde algunos hinchas del 'verdolaga' golpean sin piedad a un aficionado en una de las tribunas.

En la cuenta en X de 'Denuncias Antioquia' se observan los instantes precisos en que un grupo de simpatizantes del 'rey de copas' de nuestro país empiezan a pegarle a una persona, que al parecer, era seguidor del 'tiburón'.

En los 19 segundos que duró el videoclip, los hinchas del verde paisa agreden con puños y golpes a este hincha, y luego terminaron por arrojarlo desde la tribuna al vacío. Menos mal que la misma no era tan alta.

Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación, pidiendo sanciones ejemplares, en caso tal de que el hincha que fue sacado de dicha tribuna, sea del Junior de Barranquilla.



#Itagüí/ algunos hinchas de Nacional Golpean a un ciudadano alparecer hincha del junior en el estadio de Ditaires y fue sacado de la tribuna, afortunadamente la tribuna no era tan alta. pic.twitter.com/dS8FmbRYBR — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 27, 2025

El enfrentamiento entre 'verdolagas' y 'tiburones' estuvo caliente en la previa, cuando el bus en que se desplazaba el cuadro 'currambero' para jugar el partido fue impactado por piedras.

Además, ya dentro del campo de juego se presentaron algunos encontronazos entre algunos jugadores; como fueron el caso de Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez; todo esto quedó captado por las cámaras de televisión de la transmisión oficial.

Lo cierto es que Junior y Nacional volverán a verse las caras, pero esta vez en Barranquilla. El juego de la cuarta jornada de los cuadrangulares de la Liga II-2025 está pactado para este domingo 30 de noviembre en el estadio Metropolitano, escenario en donde el balón rodará a las 6:30 de la tarde.

En este portal encontrará un minuto a minuto de este partidazo, golazos, las jugadas virales, polémicas, la crónica, tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.

'Verdolagas' y 'tiburones' suman cinco puntos en el Grupo A, que completan América de Cali e Independiente Medellín.