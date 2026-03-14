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Gol Caracol  / Futbolista expulsado por pellizcar partes nobles de Sorloth, del Atlético de Madrid; insólita imagen

Futbolista expulsado por pellizcar partes nobles de Sorloth, del Atlético de Madrid; insólita imagen

Este sábado se dio una acción polémica en la Liga de España, en el partido entre Atlético de Madrid y Getafe. Abdel Abqar vio tarjeta roja por tocar las zonas íntimas de Alexander Sorloth.

Por: EFE
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Abdel Abqar y Alexander Sorloth
Abdel Abqar y Alexander Sorloth en Atlético de Madrid vs Getafe - Foto:
AFP

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