Futbolista expulsado por pellizcar partes nobles de Sorloth, del Atlético de Madrid; insólita imagen

Abdel Abqar, defensa del Getafe fue expulsado durante el partido que disputa su equipo ante el Atlético de Madrid por pellizcar los genitales a Alexanser Sorloth.

En el minuto 55, el árbitro Miguel Ángel Ortiz mostró la cartulina roja directa al defensor marroquí. Avisado desde el VAR, comprobó a través de las imágenes como Abqar le pellizcaba los genitales a Sorloth en el centro del campo cuando el balón no estaba cerca.

Después de esa acción, Sorloth tiró al suelo con un agarrón al jugador del Getafe. Por ese gesto, el atacante del Atlético de Madrid vio una cartulina amarilla.



Así fue la expulsión de Abdel Abqar, por pellizcar partes nobles de Alexander Sorloth: