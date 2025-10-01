Gerard Piqué, envuelto en un nuevo lío; "gritó, tuvo una actitud intimidatoria y amenazó"

El F.C. Andorra ha sido multado con 15.000 euros y su director deportivo y general, Jaume Nogués, con 15 días de sanción, según la resolución anunciada este miércoles por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) a raíz de los incidentes sucedidos en el partido contra el Mirandés.

Además, el 'team manager' del equipo, Carles Manso, tendrá que cumplir dos partidos.

El 24 de septiembre, el órgano disciplinar acordó la práctica de información reservada para esclarecer los hechos acaecidos al final del partido de la sexta jornada de La Liga Hypermotion (Segunda División del fútbol español) Andorra-Mirandés, cuyo acta reflejó que tanto Nogués como el presidente del club, Gerard Piqué, se dirigieron en tono amenazante a los árbitros y debió intervenir la Policía.

Finalmente, el exfutbolista del F.C. Barcelona y de la selección española no fue sancionado, ya que, por ser el máximo accionista de la entidad, no está federado.

El acta arbitral emitida por el colegiado aragonés Alonso de Ena Wolf al término del partido, que concluyó con empate 1-1, dejó inicialmente consecuencias disciplinarias importantes para todos ellos.

"Una vez finalizado el encuentro, y estando en el túnel de vestuarios, se dirigió a mi asistente n°1 Jaume Nogues, a viva voz y de forma agresiva, con los siguientes términos: 'sois unos sinvergüenzas' y 'esto es una vergüenza'", indicó el árbitro.

"Esta situación conlleva a que Gerard Piqué se aproximó a escasos centímetros del asistente n°1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales", continuó.

El escrito arbitral también denunció que Manso increpó en el túnel al juez de línea, a quien se dirigió "en los siguientes términos: 'hijo de puta, hijo de puta (sic)'".

El Andorra, recién ascendido a la categoría de plata del fútbol español, ocupa la tercera plaza en la clasificación, con 14 puntos, uno menos que los líderes, Deportivo de La Coruña y Cádiz.