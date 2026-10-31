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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Angulo y su gol agónico para victoria 1-2 de Pumas contra Puebla, en Liga MX

Álvaro Angulo y su gol agónico para victoria 1-2 de Pumas contra Puebla, en Liga MX

El lateral izquierdo colombiano, Álvaro Angulo, fue la figura de la noche para su equipo Pumas UNAM, para conseguir tres putnos y soñar aún con clasificar a la ronda final del campeonato.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Álvaro Angulo celebrando su gol en Pumas UNAM vs. Monterrey.
Álvaro Angulo celebrando su gol en Pumas UNAM vs. Monterrey.
Getty Images.

El colombiano Álvaro Angulo convirtió un gol en el minuto 90 para darle este viernes a los Pumas una victoria por 1-2 sobre el Puebla en la decimoquinta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

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El brasileño Juninho, que hizo su décima diana, y Angulo anotaron por los Pumas, que se colocaron cerca de la zona de clasificación a cuartos de final. Omar Moreno descontó por el cuadro de casa.

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Juninho tocó de pierna derecha a pase de Rodrigo López en el minuto 10, después lo cual el equipo bajó el ritmo y fue alcanzado con un gol de derecha de Moreno en el 23.

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Ambos cuadros se neutralizaron y parecía que firmarían el armisticio; sin embargo, en el 90, el panameño Adalberto Carrasquilla cobró un tiro de esquina, concluido con el gol de cabeza de Angulo.

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Con cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas, Pumas subió al noveno lugar con 20 unidades, las mismas del Monterrey que cierra la zona de clasificación. Puebla va decimocuarto con 16 puntos.

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Antes, el argentino Florian Monzón convirtió su quinto gol para darle al Atlas un triunfo por 0-1 sobre San Luis, que puso al equipo tapatío en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

En el minuto 63 Monzón recuperó una pelota y de derecha al ángulo, puso el 0-1, que subió a los Rojinegros al segundo escaño.

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En otro partido, el Juárez FC aventajó por 3-1 al Querétaro con anotaciones del colombiano Óscar Estupiñán, el brasileño Madson y el panameño José Luis Rodríguez. Por los visitantes descontó Alí Ávila.

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