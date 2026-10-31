Álvaro Angulo y su gol agónico para victoria 1-2 de Pumas contra Puebla, en Liga MX

El colombiano Álvaro Angulo convirtió un gol en el minuto 90 para darle este viernes a los Pumas una victoria por 1-2 sobre el Puebla en la decimoquinta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

El brasileño Juninho, que hizo su décima diana, y Angulo anotaron por los Pumas, que se colocaron cerca de la zona de clasificación a cuartos de final. Omar Moreno descontó por el cuadro de casa.

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Juninho tocó de pierna derecha a pase de Rodrigo López en el minuto 10, después lo cual el equipo bajó el ritmo y fue alcanzado con un gol de derecha de Moreno en el 23.

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Ambos cuadros se neutralizaron y parecía que firmarían el armisticio; sin embargo, en el 90, el panameño Adalberto Carrasquilla cobró un tiro de esquina, concluido con el gol de cabeza de Angulo.



¡Un tanto que le da esperanza a los @PumasMX! 😱



Sobre la hora apareció 'La Pantera'. 🐾



Aquí les dejo el GOL de Álvaro Angulo. 🇨🇴#LaLigaDeLaAfición✨ | #J15 | #AP26 | #PUEUNAM pic.twitter.com/eYKDR3BnYf — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 31, 2026

Con cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas, Pumas subió al noveno lugar con 20 unidades, las mismas del Monterrey que cierra la zona de clasificación. Puebla va decimocuarto con 16 puntos.

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Antes, el argentino Florian Monzón convirtió su quinto gol para darle al Atlas un triunfo por 0-1 sobre San Luis, que puso al equipo tapatío en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

En el minuto 63 Monzón recuperó una pelota y de derecha al ángulo, puso el 0-1, que subió a los Rojinegros al segundo escaño.

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En otro partido, el Juárez FC aventajó por 3-1 al Querétaro con anotaciones del colombiano Óscar Estupiñán, el brasileño Madson y el panameño José Luis Rodríguez. Por los visitantes descontó Alí Ávila.