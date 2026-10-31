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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Carlos Cuesta se va o sigue en Vasco da Gama? Revelaron el plan y las cifras del negocio

¿Carlos Cuesta se va o sigue en Vasco da Gama? Revelaron el plan y las cifras del negocio

La prensa brasileña informó en las últimas horas el plan que tiene Vasco da Gama con el colombiano Carlos Cuesta, cuya ficha pertenece al Galatasaray de Turquía.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Carlos Cuesta Vasco da Gama
Carlos Cuesta, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto:
Vasco da Gama Oficial

El colombiano Carlos Cuesta pasó de ser uno de los más destacados en el fútbol europeo a generar serias dudas en el balompié brasileño. Su brillante paso por el Genk de Bélgica llamó la atención del Galatasaray que soñó con formar una temida dupla de defensas junto a su compatriota Dávinson Sánchez. Sin embargo, nunca se consolidó y terminó a préstamo en el Vasco da Gama que por estos días tiene que tomar una decisión sobre el futuro del jugador.

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Según reveló el periodista Léo Lacerda, el club de Río de Janeiro no piensa adquirirlo de momento. "El zaguero colombiano Carlos Cuesta podría estar despidiéndose del Vasco. Contratado en septiembre de 2025, por préstamo junto al Galatasaray, el defensor llegó con la expectativa de fortalecer el sistema defensivo y tuvo buenos momentos con la camiseta cruz-maltina", dijo de entrada.

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El citado comunicador dio cuenta del dinero que ha desembolsado el equipo brasileños a los turcos para contar con el central 'cafetero'. "Inicialmente, el Vasco pagó 750 mil euros por el préstamo hasta diciembre de 2025. Posteriormente, desembolsó más 1,5 millón de euros para renovar el vínculo hasta el fin de 2026. Sumados, los valores llegan a 2,25 millones de euros, aproximadamente R$ 14,4 millones", agregó.

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Acto seguido, las cifras concretas sobre el posible negocio saltaron la vista aunque con el condicionante que esas variables seguramente cambiarían y no son las que pretende pagar el club blanquinegro. "La opción de compra definitiva está fijada en 5,75 millones de euros, cerca de R$ 34,6 millones. Sin embargo, el Vasco no debe ejercer esa cláusula en los valores actuales", manifestó Lacerda.

En medio de esas dudas de Vasco, desde Turquía ya están trabajando para que todo llegue a un buen termino o si no buscar otros caminos para el canterano de Atlético Nacional. "La directiva conversa con el Galatasaray para evaluar alternativas, pero la tendencia es que el club no adquiera al colombiano en definitivo en las condiciones establecidas inicialmente", concluyó.

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