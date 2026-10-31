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Gol Caracol  / Hora confirmada para la final de la Copa Sudamericana en el Metropolitano; tomaron decisión radical

Hora confirmada para la final de la Copa Sudamericana en el Metropolitano; tomaron decisión radical

En las últimas horas se confirmó un cambio en el horario para el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, en la final de la Copa Sudamericana 2026, en Barranquilla.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Boca Juniors
Boca Juniors jugará la final de Copa Sudamericana con Atlético Mineiro
AFP

El próximo 21 de noviembre hay una cita importante en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la ciudad de Barranquilla, que recibirá la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que despierta el interés del continente, por la presencia de dos grandes equipos, especialmente por lo que genera el cuadro 'xeneize'.

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Por eso, a pocas semanas de ese compromiso en nuestro país, la Conmebol dio a conocer el horario oficial para que se dispute el encuentro en territorio atlanticense, confirmando que será a las 6:00 p.m. (hora colombiana), 8:00 p.m. (hora de Argentina), sufriendo un cambio, ya que estaba pactado para que fuera a las 5:00 p.m.

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Este es un cambio que celebran hinchas argentinos y brasileños, y de hecho, en la prensa argentina mencionaron en las últimas horas que "pese a que no es significativo, este cambio será beneficioso para los futbolistas y, sobre todo, para los hinchas, que estarán expuestos al sofocante sol de la ciudad colombiana durante menos tiempo".

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Cabe recordar que hay gran expectativa por la final de la Copa Sudamericana, y se espera que muchos hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro viajen a Barranquilla, donde desde la clasificación de cada equipo se ha intensificado la venta de tiquetes aéreos y hospedajes en la ciudad, así como algunas recomendaciones para llegar, ante la poca llegada de vuelos directos desde esos países.

Así va la venta de boletería para Boca Juniors vs Atlético Mineiro

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La venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, despertó gran interés. La primera etapa estuvo dirigida exclusivamente a colombianos residentes en el país y las localidades se agotaron en tiempo récord. El partido enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en la capital del Atlántico.

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El medio argentino 'TyC Sports' informó que este viernes 30 de octubre, desde las 2:00 p.m., se habilitó una nueva fase de venta para el público general. Estarán disponibles entradas de categoría 2, correspondientes a la tribuna oriental, con un precio de 180 dólares. Esta será una nueva oportunidad para quienes no consiguieron boletos durante la primera jornada y buscan acompañar a los finalistas en el escenario barranquillero.

Estadio Metropolitano de Barranquilla
Estadio Metropolitano de Barranquilla - Foto:
Gabriel Aponte/Getty Images

La última etapa estará reservada para los hinchas de ambos equipos, aunque todavía no tiene fecha confirmada. Según la publicación, cada club contará con 12.000 entradas populares, cuyo valor será de 90 dólares. La distribución de las tribunas también está definida: el sector norte del Metropolitano será para los seguidores de Boca Juniors, mientras que la zona sur estará destinada a los aficionados de Atlético Mineiro. De esta manera, avanza la comercialización de boletería para una final que reunirá en Barranquilla a las hinchadas argentina y brasileña. La organización indicó que las compras se realizarán únicamente mediante la plataforma oficial, y los aficionados de Boca pueden registrarse para recibir novedades sobre las próximas etapas oficiales de venta.

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