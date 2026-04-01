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Gol Caracol  / Gianluca Prestianni rompió su silencio sobre polémica de racismo con Vinícius; "fue sin pruebas"

Gianluca Prestianni rompió su silencio sobre polémica de racismo con Vinícius; "fue sin pruebas"

El futbolista argentino Gianluca Prestianni decidió hablar sobre la sanción que recibió por supuestas palabras racistas contra el atacante brasileño, en un Benfica vs Real Madrid, por Champions.

Por: AFP
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. tuvieron fuerte cruce en Benfica vs. Real Madrid.
Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. tuvieron fuerte cruce en Benfica vs. Real Madrid.
Getty Images.

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