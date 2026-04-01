Gianluca Prestianni rompió su silencio sobre polémica de racismo con Vinícius; "fue sin pruebas"

El futbolista argentino Gianluca Prestianni consideró que fue sancionado "sin pruebas" en el supuesto incidente racista con el atacante brasileño Vinícius Jr durante un partido de Liga de Campeones de Europa en febrero.

El extremo argentino del Benfica, de 20 años, fue acusado de decirle "mono" a la estrella del Real Madrid en el juego de ida de los playoffs a octavos de final de la Champions.

El árbitro activó el protocolo antirracista y Vini y otros jugadores merengues, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron luego la supuesta discriminación.

El argentino, quien entonces negó las acusaciones en sus redes sociales, fue suspendido por la UEFA para el cotejo de vuelta, ganado por el Madrid.



En una entrevista con el canal televisivo argentino Telefe, divulgada este miércoles, Prestianni dijo que perderse ese partido le "dolió mucho" y consideró que lo sancionaron "sin pruebas".

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"Me ponía a pensar en mi papá, mi mamá, mis abuelos, de que se digan tantas cosas que no soy ni pasaron. Es feo y duele mucho", señaló en sus primeras declaraciones a los medios tras el incidente.

Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. Getty Images.

El argentino dijo además que está "muy agradecido" con el Benfica y con sus compañeros de equipo por apoyarlo puertas adentro y dijo que José Mourinho, su entrenador, "es un crack" y "una gran persona".

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Prestianni fue convocado para los amistosos que jugó la selección argentina la última semana de cara al Mundial de 2026 ante Mauritania (2-1) y Zambia (5-0). Pero no tuvo acción en ninguna de las dos victorias.

"Trabajo día a día para que llegue esta oportunidad", dijo el extremo, que agregó que su sueño más grande es jugar un Mundial con la Albiceleste.