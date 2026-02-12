Síguenos en:
Atlético de Madrid 'aplastó' al Barcelona; goleada 4-0 en la semifinal de la Copa del Rey

En el Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrid no tuvo piedad y con un primer tiempo casi perfecto le pasó por encima al Barcelona. ¿Habrá remontada 'culé'?

Por: EFE
Actualizado: 12 de feb, 2026
Atlético de Madrid vs. Barcelona.
Getty Images.

