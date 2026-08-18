Girona abre expediente en contra de figura, por negarse a jugar partido por la Liga de España

El Girona español ha abierto un expediente disciplinario al extremo ucraniano Viktor Tsygankov tras negarse a jugar en el partido de la primera jornada de la Segunda división contra el Leganés, según ha comunicado el club este martes.

El entrenador, Quique Álvarez, explicó al final del encuentro que Tsygankov estaba convocado y en condiciones de jugar, pero que no había querido vestirse de corto y vio el empate ante el cuadro madrileño desde el palco.

El comunicado del Girona lamenta que "las actuaciones del jugador pueden suponer un incumplimiento de sus obligaciones contractuales" y que "no se ajustan a los estándares de conducta exigidos por el club".

COMUNICAT | El Girona FC obre expedient disciplinari a Viktor Tsygankovhttps://t.co/OyJKk80CMB pic.twitter.com/bNtVnBZGPP — Girona FC (@GironaFC) August 18, 2026

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"El Girona defenderá sus derechos e intereses y adoptará las medidas que correspondan en el marco de este procedimiento", detalla la entidad catalana.



Tsygankov, con contrato hasta 2027, quiere salir del club tras el descenso del Girona a Segunda, pero de momento no se ha cerrado su marcha y la situación cada día parece más enquistada.

¿Qué dicen desde España sobre esta compleja decisión?

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Viktor Tsygankov quedó en el centro de la situación interna del Girona después del empate 1-1 ante Leganés, en la primera jornada. El entrenador Quique Álvarez explicó que el atacante ucraniano estaba convocado, pero decidió no cambiarse para ocupar un lugar en el banquillo. Mundo Deportivo informó que el Girona abrió un expediente disciplinario al jugador al considerar posible un incumplimiento contractual.

Sobre las razones, existen versiones diferentes. El entorno de Tsygankov señaló que presentó un informe médico que acreditaba que no estaba en condiciones de jugar, después de pasar la noche hospitalizado por asuntos personales. Según esa versión, acudió al estadio para acompañar al equipo. El jugador también había manifestado su intención de salir del Girona y mantiene diferencias con el club por compromisos contractuales que su entorno considera incumplidos.

🚨💥 EL GIRONA ABRE UN EXPEDIENTE DISCIPLINARIO A TSYGANKOV



⚠️ El club considera que su conducta negándose a jugar en el estreno liguero frente al Leganés podría incumplir sus obligaciones contractuales



‼️ El delantero ucraniano denuncia que el club no le permite dar su versión… pic.twitter.com/RMDI6d3KcF — Post United (@postunited) August 18, 2026

El expediente permitirá al Girona determinar si hubo incumplimiento y qué medida corresponde. Mundo Deportivo indicó que el club todavía no ha comunicado la sanción y que estudiará las consecuencias dentro del procedimiento. Entre las posibles medidas, según la normativa aplicable, pueden figurar una sanción económica o una suspensión de empleo y sueldo. Pueden aplicarse otras medidas previstas en el contrato o convenio, pero no hay una sanción definitiva actualmente.