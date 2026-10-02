En Argentina sacan pecho por Lionel Messi y le dan palo a Cristiano Ronaldo, en polémica en Portugal

"La abismal diferencia entre el fin de ciclo de Messi y Cristiano tras el escándalo en Portugal. El mundo del fútbol volvió a cotejar a ambas leyendas del fútbol, esta vez por los distintos cierres en sus respectivas selecciones", ese fue el encabezado utilizado por el portal argentino 'TyC Sports' en las últimas horas, en la que no desaprovecharon la ocasión para resaltar a la 'Pulga' y también para apuntar en contra de CR7, en días de fechas FIFA, de competencia en Europa de seleccionados nacionales y de juegos de fogueo para los sudamericanos.

Es evidente que en las últimas dos décadas el argentino y el portugués han tenido una puja por el galardón del mejor futbolista del mundo e incluso de la historia. El nacido en Rosario sacó pecho y ganó trascendencia por el título en el Mundial Catar 2026 y recientemente con el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026, tras caer en la final contra España, con 125 goles en 207 partidos.

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Y es que mientras se ha generado gran resonancia por el arribo de Messi a Argentina, para la despedida oficial de la albiceleste que será el próximo martes frente a Benín en el estadio Monumental; Cristiano Ronaldo sigue siendo centro de conversación por el conflicto con el técnico de Portugal, Jorge Jesús, que desencadenó en su marcha de la concentración de los 'lusos'.

Lionel Messi se despide de la selección de Argentina AFP

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En la misma referida nota, se consignó en uno de los apartes que "Leo se irá con el agradecimiento de todo el pueblo argentino y sus compañeros, en una fiesta hecha especialmente para él tras 21 años de historia en la Selección. Por otra parte, Cristiano, con 23 años en el seleccionado luso, se iría sin ceremonia y en conflicto".



Más adelante se indicó que "CR7 en su paso por la selección nacional obtuvo la Eurocopa 2016 y dos Nations Leagues. Jugó 232 partidos y marcó 146 goles".

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Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal. Foto: Getty Imágenes

Como ha sido costumbre, todo lo que tenga que ver con Lionel Messi y con Cristiano Ronaldo siempre se lleva todos los focos, ahora en pleno mes de octubre de 2026 no fue la excepción.