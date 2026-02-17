Síguenos en:
Gol Caracol  / Gol de Vinícius en Champions League, celebración, cara a cara con Prestianni y todo un escándalo

Después de la anotación de Vinícius en el partido entre Benfica y Real Madrid se presentó una situación polémica e incluso el árbitro activó el protocolo contra el racismo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de feb, 2026

Prestianni es acusado por Vinícius Júnior, de arremeter con actos racistas, en duelo de Champions.
Foto: AFP.

