Gol de Vinícius en Champions League, celebración, cara a cara con Prestianni y todo un escándalo

Una polémica y gran escándalo se causó en el partido entre Benfica y Real Madrid, en la ida del repechaje de la Champions League, luego de que Vinícius Jr anotara un verdadero golazo para abrir el tanteador. Esto sucedió en el minuto 57 y la celebración del brasileño fue con baile y rodeado por sus compañeros, que se mostraron alegres por el hecho.

Pero lo que vino después fue de bochorno, porque el brasileño se sintió agredido por parte del argentino Gianluca Prestianni, quien se le arrimó y se tapó la boca con la camiseta, mientras aparentemente lo insultaba. De inmediato, el popular 'Vini' salió corriendo a la búsqueda del árbitro, el francés Francois Letexier, para denunciar lo que sería un acto de racismo. El juez decretó el protocolo cuando suceden este tipo de situaciones.

Según informes extraoficiales, le dijo al árbitro que Prestianni lo llamó 'mono', indicó en una nota el diario 'O Jogo'. Por su celebración, hay que apuntar que Letexier le mostró la amarilla al '7' del cuadro español.

Antes, al atacante de los 'merengues' se le observó cruzando palabras con Nicolás Otamendi, figura de los portugueses y que se notó exaltado, mientras que su rival le explicaba.



Publicidad

El brasileño siguió contrariado, en un lado de la cancha también se topó con José Mourinho, entrenador de los dueños de casa, quien también le habló al oído y sin dejarse leer los labios.

Mientras que jugadores del Benfica y Real Madrid cruzaban mensajes en la cancha, Vinícius fue y se sentó durante varios minutos en el banquillo visiblemente decepcionado.

Publicidad

Desde las tribunas del estadio de la Luz solamente se escucharon silbidos y abucheos en contra del estelar jugador sudamericano, que por momentos dejó entrever que no quería seguir jugando.

Luego de 10 minutos de interrupción del compromiso europeo, el balón volvió a rodar y el duelo siguió en el tiempo restante, con un ambiente caldeado y con una reacción hostil contra Vinícius cada vez que intervino en las acciones de ataque.