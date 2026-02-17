Problema para James Rodríguez en Minnesota, de la MLS; hay otro caso similar en el equipo

Empezó una nueva vivencia para James Rodríguez en el fútbol. Después de haber pasado por México (León), España (Real Madrid y Rayo Vallecano), Brasil (Sao Paulo), Grecia (Olympiacos), Catar (Al Rayyan), Inglaterra (Everton), Alemania (Bayern Múnich), Francia (Mónaco), Portugal (Porto), Argentina (Banfield) y Colombia (Envigado), arribó a la liga de Estados Unidos.

Minnesota United será su nueva casa hasta junio de 2026, con una opción de extender el contrato hasta diciembre. Y es que el pasado 6 de febrero, fue su presentación, donde no ocultó su alegría y, de paso, puso punto final a los rumores que lo vincularon con equipos como Columbus Crew, Platense, Millonarios, Liga de Quito, Estudiantes de La Plata, entre otros.

"Espero estar en mi mejor momento para llevar alegrías a esta ciudad y a todos los que confían en mí. Tengo muchas ganas de conocer a los aficionados del club, porque también soy un jugador apasionado que quiere darlo todo en el campo y siempre quiere ganar", afirmó James Rodríguez, que ha generado altas expectativas y es considerado un fichaje estelar.

El primer partido de los dirigidos por Cameron Knowles está programado para el sábado 21 de febrero, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), y se espera que el cucuteño sume sus primeros minutos con la camiseta del equipo norteamericano. Sin embargo, no está tan fácil, ya que se presentó un inconveniente que complicaría su presencia en el terreno de juego.



"El atacante Tomás Alejandro Chancalay recibió su Tarjeta Verde de Estados Unidos y regresó a entrenar, lo que podría preparar su debut contra Austin. Por otro lado, el defensa Jefferson Díaz sigue ausente, trabajando en su tarjeta verde para iniciar trabajos. James Rodríguez y Mauricio González aún necesitan visas de trabajo", informó el periodista, Andy Greder.

Pero no fue lo único que dio a conocer el comunicador en sus redes sociales. "El atacante Dominik Fitz, quien estuvo fuera durante semanas por una condición médica, regresó a entrenar con el primer equipo. Respecto al nuevo lateral derecho, Kyle Duncan, se ha integrado después de su fichaje la semana pasada", sentenció el comunicador que sigue al Minnesota.