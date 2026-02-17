Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Díaz un periodista lo confrontó y lo sorprendió en Bayern Múnich; "a demostrar mi valor"

A Luis Díaz un periodista lo confrontó y lo sorprendió en Bayern Múnich; "a demostrar mi valor"

Luis Díaz no deja de llamar la atención por su buen rendimiento en Bayern Múnich y de esa manera concedió una extensa entrevista con 'Sky' Alemania. Contó detalles de su arribo al club bávaro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz pelea por ser el mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga
Luis Díaz pelea por ser el mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad