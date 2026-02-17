A Luis Díaz un periodista lo confrontó y lo sorprendió en Bayern Múnich; "a demostrar mi valor"

Luis Díaz va ganando la partida a los detractores que en Alemania cuestionaron su fichaje por parte de Bayern Múnich, procedente del Liverpool inglés. Partido a partido ha ido confirmando su calidad y poder de desequilibrio en el frente de ataque de los 'bávaros', en donde se ha entendido de maravilla con Michael Olise y con el goleador Harry Kane.

El balance del estelar hombre de la Selección Colombia deja hasta la fecha 19 goles y 15 asistencias, que lo conducen, de seguir así, a sus mejores números desde que llegó al fútbol de Europa.

Es tan alto su rendimiento, que 'Luchito' es foco de atención para los seguidores del Bayern, pero también es seguido de cerca por la prensa deportiva alemana. En ese orden de ideas, el nacido en Barrancas, en el departamento, concedió una amplia entrevista a 'Sky'.

Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich. X de @FCBayernES

Y uno de los temas que salió sobre la mesa tuvo que ver con los 70 millones de euros que costó su traspaso, que entre otras cosas no fue para nada sencillo y generó cierta resistencia y críticas por estar cerca de los 29 años.



"El mismo día que firmé, un periodista me confrontó por mi precio de traspaso. Dijo que era uno de los jugadores más caros, etc. En aquel momento dije: si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valía en el campo", confesó Díaz Marulanda, en una nota periodística cuyo contenido se revelará completo este miércoles.

El número 7 del Bayern siguió con ese análisis y apuntó que "no pretendía presionarme (por el valor de su pase) ni decirme que tenía que ser el mejor. No, lo importante era y siempre ha sido el equipo. Quería ir paso a paso, ante todo conocer al equipo y luego simplemente hacer mi trabajo. He tenido buenos partidos y debo decir que, después de unos meses, me siento aún más cómodo".

Esa comodidad de la que habla 'Luchito' se nota con su desparpajo en cada partido de la Bundesliga, con las asociaciones que crea con Kane y Olise, con el respaldo que se ve que tiene de sus compañeros en la cancha y del DT Kompany desde el banquillo, en pro de que aporte al máximo.