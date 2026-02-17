Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Galatasaray, con gol de Dávinson Sánchez, venció 5-2 a Juventus, en la Champions League

Galatasaray, con gol de Dávinson Sánchez, venció 5-2 a Juventus, en la Champions League

Por la ida de los playoffs, en busca de un cupo a octavos de final, Dávinson Sánchez fue héroe del club turco, mientras que Juan Cabal vio la roja en la 'vecchia signora'.

Por: EFE
Actualizado: 17 de feb, 2026
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, anotó un gol para Galatasaray contra Juventus, por Champions League
