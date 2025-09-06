Golazo de Cristiano Ronaldo con Portugal frente a Armenia por Eliminatoria; vea la anotación

Cristiano Ronaldo no se rinde en su objetivo de alcanzar los 1.000 goles. El jugador del Al Nassr de Arabia Saudita se reportó con un doblete en la goleada de su selección sobre Armenia por la primera jornada del grupo F, en condición de visitante.

El primer tanto del ‘Bicho’ llegó a los 21 minutos con una definición de pierna derecha tras una asistencia de Pedro Neto. Luego, a los 46, marcó el cuarto gol del encuentro con un potente remate, una verdadera joya que se fue al fondo de la red y con la que alcanzó los 942 goles en su carrera.



Vea el golazo de Cristiano Ronaldo frente a Armenia