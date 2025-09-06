Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Golazo de Cristiano Ronaldo con Portugal frente a Armenia por Eliminatoria; vea la anotación

Golazo de Cristiano Ronaldo con Portugal frente a Armenia por Eliminatoria; vea la anotación

El astro portugués no perdonó y anotó un soberbio golazo en la victoria de su selección frente a Armenia por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Cristiano Ronaldo marcó doblete frente a Armenia
Cristiano Ronaldo marcó doblete frente a Armenia
@portugal/Instagram
Por: Javier García
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 12:36 p. m.