Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 14: Egan Bernal perdió varios puestos

Este sábado 6 de septiembre, la etapa 14 de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador al español Marc Soler (UAE Team Emirates), quien se metió en la fuga y atacó sobre el final para imponerse La Farrapona. El colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) fue uno de los más dignificados al ceder tiempo.

Una fuga masiva le puso picante a la fracción. Soler aprovechó, guardo energías y después remató con todo. Jonas Vingegaard (Visma a Lease a Bike) estuvo atento a los movimientos rivales y consiguió retener el liderato y la camiseta roja.

La jornada comenzó con noticas antes de salir a rodar y especialmente sobre los colombianos. Sergio Higuita abandonó la carrera "por una fatiga" según reveló el XDS Astana. Los corredores tomaron la salida en Avilés en medio de nuevas protestas y con en el Israel Premier Tech con un nuevo uniforme sin nombre a dicho país.

Los intentos de fuga fueron varios y Santiago Buitrago fue protagonista, aunque no pudo consolidar sus intenciones. Jonas Rickaert y Finlay Pickeringl lograron un resquicio de 15 segundos. De tanto probar, se armó un grupo de escapados 23 corredores, siendo los más destacados Marc Soler, Víctor Campenaerts, Nico Denz, Carlos Verona y Bruno Armirail.

El pelotón rodó con mucha tranquilidad, ya que brindaron hasta seis minutos de ventaja. En la fuga, Soler cruzó primero en el Alto Tenebreo y Allan Smith hizo lo propio en el esprint intermedio de Entragu.

Al momento de subir el segundo puerto de montaña, el lote aceleró y el colombiano Egan Bernal se descolgó y no aguantó. Su compañero Ben Turner se puso el overol para ayudarlo a ceder el menor tiempo posible.

James Shaw se impuso en el Puerto de San Llaurienzu, pero después vino el ataque de Marc Soler y Johannes Staune Miittet. Sin embargo, el español no quiso compañía y siguió de largo, sacándole más de un minuto a los demás escapados.

El pelotón se fracturó con el trabajo intenso del Red Bull BORA Hansgrohe con Giulio Pellizzari a la cabeza para lanzar a Jai Hindley. Los favoritos le pusieron picante gracias a Joao Almeida que se paró sobre la bicicleta, pero encontró respuesta de Jonas Vingegaard.

Al final, Soler logró la victoria en solitario La Farrapona, mientras que Jonas y Joao completaron el podio de la fracción.



