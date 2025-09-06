Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 14: Egan Bernal perdió varios puestos

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 14: Egan Bernal perdió varios puestos

La decimocuarta jornada de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador al español Marc Soler mientras que Jonas Vingegaard sigue de líder. El colombiano Egan Bernal la pasó mal en los ascensos hacia La Farrapona.