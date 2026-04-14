Hansi Flick, tras eliminación del Barcelona; "Estamos disgustados, merecimos estar en semifinales"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, manifestó, después de caer eliminado de la Liga de Campeones este martes ante el Atlético de Madrid, que están "disgustados" porque cree que merecieron estar en semifinales.

"Estamos disgustados. Hemos hecho un fantástico partido en la primera parte. Hemos merecido más. Hemos merecido estar en semifinales. Estoy agradecido a la mentalidad de los jugadores. Estoy orgulloso de ellos", dijo el alemán.

El técnico no quiso hablar del árbitro, que expulsó a Éric García en el minuto 77 y anuló un tanto a Ferran en el 55. "No quiero hablar del árbitro. Seguramente a vosotros os interesa, pero a mí no. Sólo quiero felicitar a mis jugadores".

Flick dijo que les queda la Liga: "Cuanto antes seamos campeones, mejor. No importa si es el día el Clásico. Lo importante es serlo".



Hansi Flick, entrenador del Fútbol Club Barcelona, en medio de un entrenamiento AFP

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"Nos vamos disgustados porque hemos creído que íbamos a pasar a semifinales y hemos jugado para lograrlo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicieron un gran partido. Volveremos".



Dani Olmo y la derrota del Barcelona en Champions League

Dani Olmo, futbolista del Barcelona, remarcó este martes que su equipo tiene que hacer "mucho más", tras la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, porque no les van a "regalar nada" y "casi" les "van a quitar en cierta parte".

"No nos vamos nada satisfechos, queríamos el pase, pero sabemos que tenemos que hacer mucho más. Al final, tampoco nos van a regalar nada y casi nos van a quitar en cierta parte. Somos un equipo joven y esa experiencia que vamos a tener para los siguientes años. Seguro que vamos a aprender de esto, nos vamos a levantar y vamos a seguir", declaró.

Acción de Juego Atlético de Madrid vs. Barcelona; Champions League AFP

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Dani Olmo expuso que el Atlético de Madrid "también es un equipo que juega bien". "Sabía cómo haceros daño ahí. En una presión hemos salido un pelín demasiado tarde, hemos abierto el espacio por dentro, lo han aprovechado y luego hemos tenido otra oportunidad de marcar. También hubo algunas acciones dudosas, como el penalti, como la expulsión... Yo creo que estaba al lado Koundé y podía haber llegado al menos. No es excusa, Tenemos que seguir mejorando", afirmó.

"Tenemos que seguir. Al final, llevamos dos años casi cayendo de la misma manera. Tenemos que seguir insistiendo. La idea es clara, es un proyecto exitoso, ya lo hemos demostrado, que así podemos ganar muchos títulos y dar muchas alegrías a la afición. Es nuestro único objetivo", aseguró.