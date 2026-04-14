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Gol Caracol  / Hansi Flick, tras eliminación del Barcelona; "Estamos disgustados, merecimos estar en semifinales"

Hansi Flick, tras eliminación del Barcelona; "Estamos disgustados, merecimos estar en semifinales"

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, habló tras la eliminación de la Champions League a pesar de ganar 1-2 en el estadio Metropolitano, frente al Atlético de Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Hansi Flick, director técnico alemán, en rueda de prensa previo a un partido del Barcelona por Champions League
Hansi Flick, director técnico alemán, en rueda de prensa previo a un partido del Barcelona por Champions League
AFP

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