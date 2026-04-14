Crecen las alarmas por lesión de Hugo Ekitike; peligra su presencia en el Mundial 2026

El director técnico del Liverpool, Arne Slot, declaró que le sorprendería que Hugo Ekitike volviera a jugar esta temporada tras ser retirado en camilla durante la eliminación de su equipo contra el París Saint-Germain en la Champions League.

Una lesión aparentemente grave de Ekitike empeoró aún más la noche para el campeón inglés, ya que un doblete de Ousmane Dembélé selló la victoria por 0-2 en Anfield para los vigentes campeones, que avanzaron a semifinales con un global de 0-4.

El exdelantero del PSG se desplomó agarrándose la pierna derecha con una posible rotura del tendón de Aquiles, lo que podría acabar con sus esperanzas de representar a la Selección Francia en el Mundial 2026.

Hugo Ekitike se lesionó en medio del partido entre Liverpool y PSG por la Champions League. AFP

¿Qué dijeron desde el Liverpool tras la lesión de Hugo Ekitike?

"Tiene muy mala pinta, pero me resulta difícil decir cuán grave es", dijo Arne Slot en rueda de prensa al ser consultado por la estado físico del francés.



"Mañana (miércoles) lo investigaremos más a fondo. Ya veremos, pero no pinta bien", complementó el timonel neerlandés.

Publicidad

Slot había alineado a Ekitike en la delantera junto a Alexander Isak, quien disputaba su primer partido como titular desde que se fracturó la pierna en diciembre.

Las lesiones han sido un factor determinante en la desastrosa temporada de los 'reds', que ocupan el quinto puesto en la Premier League y terminarán la campaña sin títulos.

Publicidad

"Perder a un jugador es algo que nos ha pasado muchas veces esta temporada, pero es especialmente duro para él porque nadie quiere lesionarse, sobre todo en esta época del año.Lo bueno es que Alex está de vuelta", añadió Slot.