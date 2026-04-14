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Gol Caracol  / Crecen las alarmas por lesión de Hugo Ekitike; peligra su presencia en el Mundial 2026

Crecen las alarmas por lesión de Hugo Ekitike; peligra su presencia en el Mundial 2026

Arne Slot, director técnico del Liverpool, generó una actualización de Hugo Ekitike, quien salió lesionado y en camilla del juego contra PSG de la Champions League.

Por: AFP
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Hugo Ekitike se lesionó en medio del partido entre Liverpool y PSG por la Champions League.
Hugo Ekitike se lesionó en medio del partido entre Liverpool y PSG por la Champions League.
AFP

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