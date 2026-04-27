La sanción que tendría Esteban Andrada por brutal golpe a jugador de Huesca, en la B de España

El portero del Real Zaragoza, el argentino Esteban Andrada, se expone a una larga sanción por golpear en la cara con el puño a un jugador del Huesca, después de ser expulsado este domingo en un partido de la Segunda División española.

Según el diario Mundo Deportivo; "al haber lesión del capitán del Huesca el mínimo debe de partir de seis partidos, aunque al no tener precedentes le podrían aplicar el grado medio".

"La tendencia del órgano disciplinario es aplicar el grado medio en las sanciones. Más cuando no hay precedentes del implicado. Esto nos llevaría a un escenario entre diez u once encuentros de castigo", se leyó en otro apartado de la misma nota.

El guardameta de 35 años, que defendió el arco de Boca Juniors en la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate en 2018, fue expulsado por empujar a Jorge Pulido, pero acto seguido se fue hacia ese jugador rival y lo agredió con un fuerte puñetazo, lo que desató un altercado en el campo en el tiempo de descuento.



El portero del Huesca, Dani Jiménez, y el zaragocista Dani Tasende también fueron expulsados posteriormente. El Huesca, que jugaba en casa, aguantó hasta lograr una victoria 1-0 en el derbi regional.

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Andrada, cedido por el Monterrey mexicano, podría ser sancionado con hasta 12 partidos por la agresión, además del partido de suspensión por la tarjeta roja. En un vídeo, el portero se dijo "muy arrepentido" y pidió perdón a Jorge Pulido.

"No es una buena imagen para nadie. Fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma", dice. "No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional, como lo soy yo", continuó. "No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años de carrera", asegura.

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Su club también emitió unos disculpas públicas. "Hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido", señaló el Zaragoza en un comunicado.

Esteban Andrada, arquero argentino del Real Zaragoza, golpeó al capitán de Huesca, en el fútbol español Captura de pantalla de video

"Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible", añadió.

"Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes", concluyó el comunicado del club maño.

Tanto el Zaragoza como el Huesca se encuentran en puestos de descenso y luchan por evitar bajar a la tercera categoría del fútbol español.