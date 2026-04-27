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Gol Caracol  / La sanción que tendría Esteban Andrada por brutal golpe a jugador de Huesca, en la B de España

La sanción que tendría Esteban Andrada por brutal golpe a jugador de Huesca, en la B de España

Todo un escándalo se armó por la agresión de Esteban Andrada, arquero del Real Zaragoza, en contra de Jorge Pulido y se viene hablando de una suspensión de un buen número de partidos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Esteban Andrada, arquero de Real Zaragoza.
Esteban Andrada, arquero de Real Zaragoza.
Real Zaragoza.

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