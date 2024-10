Harry Kane y Kylian Mbappé, galardonados con el trofeo Gerd Müller como máximos goleadores

Kylian Mbappé y Harry Kane recibieron este lunes el trofeo Gerd Müller por haber logrado el mayor número de goles marcados durante la pasada temporada.

Ambos delanteros terminaron la temporada con 52 goles, 44 con sus respectivos clubes y ocho con sus selecciones, con lo que sucedieron en el palmarés al noruego Erling Haaland .

"Tuve que mudarme a Alemania. Ha sido un nuevo comienzo y me gustaría dar las gracias a los que me han rodeado, a mis compañeros, al club", expresó el británico sobre la que fue su primera temporada en el Bayern de Múnich tras una decena de temporadas en el Tottenham inglés.

"A partir de ahí, hemos tenido momentos maravillosos a lo largo de esta temporada. He marcado algunos goles y he tenido un año excelente", recapituló.

Publicidad

Por su parte, Mbappé no recogió el galardón ni tomó la palabra debido a que el Real Madrid anunció que el equipo blanco asistiría a la gala.

¿Qué pasó con el plantel del Real Madrid, que no se presentó a la gala del Balón de Oro?

Publicidad

La ceremonia de entrega del Balón de Oro , que recompensa al mejor futbolista de la temporada, dio comienzo el lunes en el Teatro de Chatelet de París, con la polémica ausencia del Real Madrid, que boicotea la ceremonia convencido de que su jugador Vinicius no será premiado.

Tras el desfile de estrellas sobre la alfombra roja, salvo las del Real Madrid, la élite del fútbol se sentó en las gradas del teatro ubicado en el centro de la capital francesa, desde en que ejercen como maestros de ceremonias el exjugadorDidier Drogba y la presentadora Sandie Hérbiert.

Pero el boicot madrileño fagocita el evento.

Real Madrid, molesto con resultados del Balón de Oro 2024 Real Madrid

"No es bueno para el fútbol que un club como el Real Madrid no esté presente en una gala así", reaccionó Luis De la Fuente, el técnico que llevó en julio a España al título en la Eurocopa-2024

Publicidad

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño, ganador de la Liga de Campeones 2024.

La organización afirmó a la AFP que "ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde [horario europeo] quién ha ganado".

Publicidad

Si efectivamente ningún jugador del Real Madrid se proclama Balón de Oro , el favorito es el centrocampista español Rodri.