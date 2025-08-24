Publicidad

Girona, con Yaser Asprilla, sufrió la furia del Villarreal: aplastante derrota 5-0 en Liga

Yaser Asprilla y sus compañeros del Girona no tuvieron la mejor de las presentaciones en el juego de la Liga de España. Tajon Buchanan, la gran figura del 'submarino amarillo'.

Yaser Asprilla (10) en acción de juego con Girona frente al Villarreal por la Liga de España.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 24, 2025 03:04 p. m.