Girona, con Yaser Asprilla, sufrió la furia del Villarreal: aplastante derrota 5-0 en Liga

Villarreal ha logrado la segunda victoria consecutiva en el campeonato de Liga española de fútbol, tras aplastar a un triste Girona en un encuentro en el que ha destacado la capacidad realizadora del extremo canadiense Tajon Buchanan, autor de tres tantos. Los colombianos Yaser Asprilla y Jhon Solís sumaron minutos en el Girona.

El partido apenas tuvo historia, ya que el Girona, tocado anímicamente tras la debacle de la primera jornada, se hundió tras el primer tanto, fruto de un grave error defensivo, y lejos de mostrar la menor capacidad de reacción recibió otros tres golpes antes de la primera media hora.

Las buenas intenciones del Girona dudaron poco más de seis minutos. Un error de Yangel Herrera en la salida de balón fue aprovechado por Pépé para enfilar la portería e inaugurar el marcador a placer.

El tanto dinamitó la estabilidad emocional del equipo catalán y desató al Villarreal, que olió el miedo en un rival repleto de dudas y complejos.

Jugadores del Villarreal y un festejo de gol contra Girona por la Liga de España. AFP

Buchanan, tras una acción individual en la que retrató la debilidad defensiva del Girona, anotó el segundo con un disparo al primer palo antes del cuarto de hora.

El equipo de Míchel, inofensivo con el balón y transparente sin él, entró en colapso y se convirtió en una sombra de la que el Villarreal no tuvo piedad.

Rafa Marín, tras un saque de esquina, lograba marcar el tercero y poco después fue Buchanan el que, tras un gran contragolpe, aprovechó la asistencia de Cardona para anotar desde el área pequeña el cuarto ante un Krapytvsov impotente.

Sólo la pausa de hidratación logró contener el vendaval del Villarreal. Míchel aprovechó el parón para reorganizar a su equipo tácticamente y evitar más daños, pero de poco le sirvió, ya que Pépé y Etta Eyong, tras dos rápidas transiciones, estuvieron cerca del quinto antes del descanso.

Tras el descanso, Marcelino y Míchel aprovecharon el contexto del partido para dar minutos a algunos de sus recientes fichajes, como Parthey y Veiga por parte local y Lemar y Álex Moreno por los visitantes.

Álex Moreno logró agitar algo el ataque del Girona, aunque el que siguió acumulando llegadas fue el Villarreal, siempre iniciadas por un Pépé desatado.

El canadiense Buchanan redondeó su mejor tarde en el Villarreal con su tercer gol, ahora anotado con un disparo desde fuera del área que dobló las manos a Krapytvsov.

El conjunto de Marcelino, con media hora por delante, no quiso hacer más sangre, aunque su superioridad fue tan evidente que las ocasiones siguieron cayendo por inercia.

Los últimos minutos fueron una pesadilla para el Girona, que se limitó a dejar pasar el tiempo para evitar un castigo mayor mientras su rival, saciado de juego y goles, sesteaba con la pelota.



- Ficha técnica:

5; Villarreal: Luiz Júnior; Foyth (Renato Veiga, min. 46), Rafa Marín, Mouriño, Cardona; Buchanan, Comesaña (Thomas Partey, min. 46), Gueye (Parejo, min. 65), Yeremy Pino (Moleiro, min. 69); Pépé (Ilias Akhomach, min. 62) y Etta Eyong.

0; Girona: Krapytvsov; Hugo Rincón, Vitor Reis, Krejci, Blind; Portu (Álex Moreno, min. 46), Solís (Iván Martín, min. 70), Yangel Herrera (David López, min. 41), Tsygankov (Asprilla, min. 77), Joel Roca y Dawda (Lemar, min. 46).

Goles: 1-0, min. 7: Pépé. 2-0, min. 15: Buchanan. 3-0, min. 24: Rafa Marín. 4-0, min. 27: Buchanan. 5-0, min. 63: Buchanan.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a Mouriño por el Villarreal y a Vitor Reis y Krejci por el Girona.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga española de fútbol disputado en el estadio de La Cerámica ante 18.195 espectadores.